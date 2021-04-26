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Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:44 Son Güncelleme: 26.4.2021 14:44

Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Çukur'da final öncesi yaprak dökümü! Emmi de veda ediyor...

Çukur Emmi öldü mü, Kadir Çermik diziden ayrıldı mı? Çukur'da final öncesi yaprak dökümü! Emmi de veda ediyor...

Çukur dizisinin bu akşam yayınlanacak olan yapımında 'in oynadığı Emmi karakterinin yapıma veda edeceği iddiaları gündemdeki yerini aldı. Her hafta pazartesi günü ekranlara gelen ve dört sezondur severek izlenen yapım finale doğru giderken öte yandan “Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Celasun, Karaca gibi sevilen karakterlerin ardından bu hafta yapıma veda edecek isim yine izleyenleri oldukça üzdü. İşte Çukur dizisine bu akşam veda edecek Kadir Çermik (Emmi) hakkında merak edilenler…

Çukur son bölümde Amca kendisini tehdit eden Emmi için infaz emri vermiş, silahı ben sıkacağım demişti. Hal böyleyken Pazartesi günü yapımın sıkı takipçileri bu kez de "Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Finale gün sayan yapımda her hafta adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Peki, Çukur Emmi öldü mü? İşte yanıtı…

Birsen Altıntaş yaptığı paylaşımda Çukur dizisi hakkında detayları paylaştı. Altıntaş:


"Çukur'da final öncesi her hafta yaşanan ölüm olaylarına önümüzdeki hafta 2 isim daha ekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin 126. bölümde usta oyuncu Müfit Kayacan'ın oynadığı Cumali amca, Kadir Çermik'in hayat verdiği Emmi'yi öldürüyor. Ayrıca dizide Uğur Yıldıran tarafından canlandırılan maskeli adam da ölüyor." ifadelerini kullandı.

KADİR ÇERMİK KİMDİR?

Kadir Çermik (d. Abdülkadir Çermik: 10 Eylül 1977, Van) Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Genellikle seslendirme yapmaktadır. 15. Altın Koza Film Festivali'nde Made in Europe filmindeki rolüyle, 17 oyuncu ile birlikte, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

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Çukur Emmi öldü mü, Kadir Çermik diziden ayrıldı mı? Çukur'da final öncesi yaprak dökümü! Emmi de veda ediyor...
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