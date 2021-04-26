Çukur Emmi öldü mü, Kadir Çermik diziden ayrıldı mı? Çukur'da final öncesi yaprak dökümü! Emmi de veda ediyor...

Çukur son bölümde Amca kendisini tehdit eden Emmi için infaz emri vermiş, silahı ben sıkacağım demişti. Hal böyleyken Pazartesi günü yapımın sıkı takipçileri bu kez de "Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik diziden ayrıldı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Finale gün sayan yapımda her hafta adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Peki, Çukur Emmi öldü mü? İşte yanıtı…