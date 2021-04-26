Dünün reyting sonuçları bekleniyor! Hercai mi, Teşkilat mı, Menajerimi Ara mı? Hangi yapım reyting sonuçları birincisi oldu?

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken bu kapsamda binlerce kişi "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Son dönemin adından sıkça söz ettiren dizisi Teşkilat, Pazar günlerinin vazgeçilmezi Hercai ve Menajerimi Ara dizisi yepyeni bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Hal böyleyken 25 Nisan dünün reyting sonuçları şimdiden merak ediliyor…
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımlar ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Senede Bir Gün 'Yerli Sinema'
16.15 Canım Kardeşim 'Yerli Sinema'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'
22.45 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'
01.15 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'
03.00 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
02.00 Yasak Elma
04.15 Babam Sınıfta Kaldı
05.45 Şevkat Yerimdar
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Camdaki Kız
17.00 TEB BNP Paribas Tennis Championship
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Yeni Nesil Ajan XXX2
04.45 5N1K
05.30 Güllerin Savaşı
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
04.00 Türk Müziği
05.00 Geniş Aile
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.20 Hercai 'Dizi' (Final)
00.20 Hacker 'Yabancı Sinema'
02.25 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 HZ. Ömer
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.45 Yerli Belgesel
13.40 Yerli Dizi
17.30 Yabancı Sinema "shrek"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.55 Diriliş "ertuğrul"
TV8 YAYIN AKIŞI
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
13:30 Kırmızı Oda
17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler