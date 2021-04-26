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Haberler Medya Haberleri Dünün reyting sonuçları bekleniyor! Hercai mi, Teşkilat mı, Menajerimi Ara mı? Hangi yapım reyting sonuçları birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 26.4.2021 08:20

Dünün bekleniyor! Hercai mi, Teşkilat mı, Menajerimi Ara mı? Hangi yapım reyting sonuçları birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları bekleniyor! Hercai mi, Teşkilat mı, Menajerimi Ara mı? Hangi yapım reyting sonuçları birincisi oldu?

Geçtiğimiz gün Star Tv’de Menajerimi Ara, Trt1’de Teşkilat ve Atv ekranlarında ise Hercai dizisi yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alırken öte yandan medya gündeminin sıkı takipçileri bu kapsamda için bekleyişe geçti. Her hafta birbirinden iddialı dizi, film ve programlar ekranlardaki yerini alırken öte yandan “Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 25 Nisan Pazar günü reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması…

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken bu kapsamda binlerce kişi "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Son dönemin adından sıkça söz ettiren dizisi Teşkilat, Pazar günlerinin vazgeçilmezi Hercai ve Menajerimi Ara dizisi yepyeni bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Hal böyleyken 25 Nisan dünün reyting sonuçları şimdiden merak ediliyor…

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımlar ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Senede Bir Gün 'Yerli Sinema'
16.15 Canım Kardeşim 'Yerli Sinema'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'
22.45 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'
01.15 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'
03.00 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
02.00 Yasak Elma
04.15 Babam Sınıfta Kaldı
05.45 Şevkat Yerimdar

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Camdaki Kız
17.00 TEB BNP Paribas Tennis Championship
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Yeni Nesil Ajan XXX2
04.45 5N1K
05.30 Güllerin Savaşı

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
04.00 Türk Müziği
05.00 Geniş Aile

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.20 Hercai 'Dizi' (Final)
00.20 Hacker 'Yabancı Sinema'
02.25 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 HZ. Ömer

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel
13.40 Yerli Dizi
17.30 Yabancı Sinema "shrek"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.55 Diriliş "ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:30 Kırmızı Oda

17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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Dünün reyting sonuçları bekleniyor! Hercai mi, Teşkilat mı, Menajerimi Ara mı? Hangi yapım reyting sonuçları birincisi oldu?
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