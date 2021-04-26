Dünün reyting sonuçları bekleniyor! Hercai mi, Teşkilat mı, Menajerimi Ara mı? Hangi yapım reyting sonuçları birincisi oldu?

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımlar ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Senede Bir Gün 'Yerli Sinema'

16.15 Canım Kardeşim 'Yerli Sinema'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'

22.45 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'

01.15 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'

03.00 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

02.00 Yasak Elma

04.15 Babam Sınıfta Kaldı

05.45 Şevkat Yerimdar

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Camdaki Kız

17.00 TEB BNP Paribas Tennis Championship

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Yeni Nesil Ajan XXX2

04.45 5N1K

05.30 Güllerin Savaşı