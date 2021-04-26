Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında? Helin Kandemir oynadığı diziler neler?
Giriş Tarihi: 26.4.2021 16:03 Son Güncelleme: 26.4.2021 16:14

kimdir, kaç yaşında? Helin Kandemir oynadığı diziler neler?

Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında? Helin Kandemir oynadığı diziler neler?

dizisinde üstlendiği rolle genç yaşında yeteneğinden söz ettiren , son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Dizide karakterine hayat veren genç oyuncu, “Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında?” sorusuyla internette araştırılıyor. Helin Kandemir oynadığı diziler ve hayat hikayesi ile haberimizde!

Genç yaşına rağmen pek çok başarılı yapımda yer alan ve yeteneğiyle göz dolduran Helin Kandemir, geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Kağıt Ev dizisinde Cemre Fırtına rolünü üstleniyor. Bu rolle diziye damga vuran genç yetenek, televizyon izleyicileri tarafından mercek altına alındı. "Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında?" sorularına yanıt arayan pek çok vatandaş, başarılı oyuncunun rol aldığı dizileri ve hayat hikayesini inceliyor. Helin Kandemir oynadığı diziler ve filmler ile haberimizde…

HELİN KANDEMİR HAYATI

2 Haziran 2004 yılında dünyaya gelen Kandemir dizi ve sinema oyuncusudur. 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı yapımda ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Kandemir, bu yapımın ardından tanınmaya başladı. Ardından Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimler gibi yapımlarda yer aldı. Dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde yer alan genç oyuncu, 2018 yılında Bir Damla Gözyaşı dizisindeki Elif Yürekli rolüyle ve aynı yıl Hakan Muhafız dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Kibrit rolüyle ekranlara gelen Kandemir şimdilerde Kağıt Ev'de Fırtına ailesinin kızı Cemre'ye hayat veriyor.

HELİN KANDEMİR OYNADIĞI DİZİLER

Kız Kardeşler

Azizler

Ötesiz İnsanlar

İsimsizler

Bir Litre Gözyaşı

Hakan : Muhafız

Doğduğun Ev Kaderindir

Kağıt Ev

ARKADAŞINA GÖNDER
Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında? Helin Kandemir oynadığı diziler neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA