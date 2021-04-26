Kağıt Ev 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı: Cemre tutuklanıyor mu?

İlk bölümden itibaren diziye hayran olan izleyiciler, Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak? Sorusuyla dizinin fragmanını araştırıyor. Kağıt Ev 2. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde meydana gelen olaylar izleyicinin heyecanını katladı. Cemre Fırtına'nın işlediği cinayet tüm aileyi karıştırdı. Anne ve babasının şüpheli ilan edilmesinin ardından Cemre'nin tutuklandığı sahneler izleyiciye şok etkisi yarattı. İşte Kağıt Ev 2. Bölüm fragmanı…

KAĞIT EV 2. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin ilk bölümünde izleyici karakterlere ısıtma çabasının yanında olaylar hızlı şekilde gelişti. Fırtına ailesinin genç kızının işlediği cinayet tüm aileyi derinden sarstı. Kağıt Ev 2. Bölüm yeni fragmanı ile işlerin daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığı görülüyor. Bülent Aylin ve Cihan çiftini cinayetle itham ederken, fragmanın sonunda Cemre'nin gözyaşları içinde tutuklandığı ve babasının arkasından çaresizce koştuğu görülüyor. Ailenin bu durumla nasıl başa çıkacağını merak eden izleyiciler heyecanla yeni bölümü bekliyor.

KAĞIT EV KONUSU

Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, 3 çocuğunun annesi olan eşi Aylin'i aldatır. 16 yaşındaki kızları Cemre bu ihaneti fark eder ancak durumu yanlış anlar ve ailenin yardımcısı olan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Babasının İnci'yle ilişkisi olduğunu sanan Cemre İnci'yle tartışmaya başlar ve bu sırada İnci'nin ölümüne sebep olur. Gülsüm ise ölen kızının kayıp olduğunu sanarak her yerde onu arar. Bu cinayeti örtbas etmeye çalışan Aylin ve Cihan Fırtına çifti, çocuklarını korumaya çalışırken vicdan azabıyla nasıl başa çıkacak? İhanetin üstesinden nasıl gelecekler? Kağıt Ev her Pazartesi saat 20:00'de Star TV'de…

KAĞIT EV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)

Helin Kandemir (Cemre Fırtına)

Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video