Star Tv ile Menajerimi Ara son bölüm izle! Feris, Amerika'ya gidiyor





Çınar'ın, Arzu'yu deneme çekimine hazırlamak için söylediği sözler hem onun hem de Arzu'nun başını belaya sokarken Kıraç'ın, oyuncusu Devin Özgün Çınar'la çıktığı yemekte yaşadıkları ona büyük bir şok yaşatır. Peride ise yüksek bütçeli reklam kampanyasını kaçırmamak adına yıllar önce çalıştığı çocuk oyuncuyu yıllar sonra yeniden bulmak için yollara düşer.