Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla tanıdığımız Mohammed Al Saloussi geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini satın alarak kapatmıştı. Son olarak ünlü milyarder Mohammed Al Saloussi sevgilisi Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolarlık ev aldı. Peki, Mohammed Al Saloussi kimdir? Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazinde adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle gündemde. Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından ise tatile çıkmıştı. Bu noktada, Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor soruları magazin gündeminde yer alıyor. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hayatı