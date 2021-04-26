Mohammed Al Saloussi kimdir? Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık magazinde adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle gündemde. Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından ise tatile çıkmıştı. Bu noktada, Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor soruları magazin gündeminde yer alıyor. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hayatı
MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?
Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.
Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan genç işinsanının adı bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'la da anılmıştı. Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti. Al Saloussi'nin ismi, yabancı basında Mart 2021'de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019'da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.