Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Kurtoğlu yaşı ve hayatına dair detaylar!

Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin Arhavi'de dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Artvin'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.

1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e gönderdi. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır. Zaman zaman Karadeniz müzikleri de söylemiştir

Cengiz Kurtoğlu, Fatma Hanım ile evlidir. Çiftin Aydın, Orçun ve Aylin adlarında üç çocuğu vardır.

CENGİZ KURTOĞLU ALBÜMLERİ

* Usta Çırak (Hakan Altun ile birlikte) (2018)

* Ahmet Selçuk İlkan "Unutulmayan Şarkılar"(Volume-1)

* Saklı Düşler (2014)

* Söz ( Ahmet Selçuk İlkan)

* Sessizce (2010)

* Erkan Ocaklı Türküleriyle (2008)

* Canın Sağolsun (2006)

* Ayrılık Saati (2005)

* Sensiz Olmuyor (2004)