Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Kurtoğlu yaşı ve hayatına dair detaylar!

Cengiz Kurtoğlu yaşı ve hayatına dair detaylarla bugün Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programında sevenleriyle buluşuyor. Arabesk müziğin usta sanatçıları arasında yerini alan ünlü isim aynı zamanda programın sunucusu Hakan Altun'la olan yakın dostluğu ile de bilinirken hem sesi hem muhabbeti ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek. "Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu hakkında merak edilenler…
Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin Arhavi'de dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Artvin'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.
1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e gönderdi. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır. Zaman zaman Karadeniz müzikleri de söylemiştir
Cengiz Kurtoğlu, Fatma Hanım ile evlidir. Çiftin Aydın, Orçun ve Aylin adlarında üç çocuğu vardır.
CENGİZ KURTOĞLU ALBÜMLERİ
* Usta Çırak (Hakan Altun ile birlikte) (2018)
* Ahmet Selçuk İlkan "Unutulmayan Şarkılar"(Volume-1)
* Saklı Düşler (2014)
* Söz ( Ahmet Selçuk İlkan)
* Sessizce (2010)
* Erkan Ocaklı Türküleriyle (2008)
* Canın Sağolsun (2006)
* Ayrılık Saati (2005)
* Sensiz Olmuyor (2004)
* Yorgun Yıllarım (2003)
* Sindomax (2001)
* Yalancı Bahar (2001)
* Sözlerim Sevenlere (2000)
* Hiç Aklıma Gelmemişti (2000)
* Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999)
* Unutulmayanlar 2 (1999)
* Hain Geceler (1998)
* Unutulmayanlar /Unutulan (1997)
* Seviyorum (1995)
* Seven Benim (1994)
* Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri (1993)
* Sensiz Kutladım (1992)
* Dostlar Tavernası 3 (1992)
* Gözlerin (1991)
* Aşkımız İçin (1990)
* Dostlar Tavernası 2 (1990)
* Hayatımı Yaşıyorum (1989)
* Salimin Tavernasında Krallar Elele (1989)
* Dostlar Tavernası (1988)
* Bizim Şarkımız (1988)
* "Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom" " (1988)
* Yıllarım (1987)
* Unutulan (1986)
* Sen Sözden Anlamaz Mısın? (1984)