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Giriş Tarihi: 26.4.2021 07:29 Son Güncelleme: 26.4.2021 07:29

ile ! Ekip, ’ye karşı zekice bir plan kuruyor

TRT1 ile Teşkilat son bölüm izle! Ekip, Fadi’ye karşı zekice bir plan kuruyor

dizisi ekranlarında 8. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Ekip, ’ye karşı zekice bir plan kuruyor. 8. son bölümün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Teşkilat son bölüm izleme linki ve özet detayları.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 8. Bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Teşkilat son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Teşkilat 8. son bölüm izleme linki ve son bölümü özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Teşkilat son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM ÖZETİ

METE BAŞKAN'IN VURULMASI EKİBİ SARSIYOR

Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan'a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete'nin intikamını almak için kollar sıvar.

FADİ'Yİ BULMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Mete'ye yapılan saldırının faili Fadi'ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay'ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi'nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.



EKİP ZEKİCE BİR OYUN KURACAK

Fadi'ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım'ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar. Türk İstihbaratının yeğeni Kasım'ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

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TRT1 ile Teşkilat son bölüm izle! Ekip, Fadi’ye karşı zekice bir plan kuruyor
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