Zipline nedir, demek, nasıl yapılır? Survivor Zipline ödülü nedir?





Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.