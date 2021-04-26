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Giriş Tarihi: 26.4.2021 23:53 Son Güncelleme: 26.4.2021 23:54

nedir, demek, nasıl yapılır? nedir?

Zipline nedir, demek, nasıl yapılır? Survivor Zipline ödülü nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununda kazanan takım yapma ödülünün sahibi oldu. Yarışmayı izleyenler tarafından ödüle ilişkin detaylar merak edilerek , demek, nasıl yapılır? sorusuyla araştırılmaya başlandı. Merak edilen Zipline nedir, demek, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

26 Nisan 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu kazananları Zipline yapma hakkına sahip oldu. Ödüle ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Zipline nedir, demek, nasıl yapılır? soruları üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

ZİPLİNE NEDİR, DEMEK? SURVİVOR ZİPLİNE ÖDÜLÜ NEDİR?

Zipline ile ilgili detaylar şöyle;



Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.



Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır (Bu hız zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır). Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.



Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.

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Zipline nedir, demek, nasıl yapılır? Survivor Zipline ödülü nedir?
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