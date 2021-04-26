Zipline nedir, demek, nasıl yapılır? Survivor Zipline ödülü nedir?

26 Nisan 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu kazananları Zipline yapma hakkına sahip oldu. Ödüle ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Zipline nedir, demek, nasıl yapılır? soruları üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.
Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır (Bu hız zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır). Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.