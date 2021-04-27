Bas Gaza filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımın oyuncu kadrosu kadar konusu da dikkat çekiyor. Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor. Bas Gaza filmi konusu ne? Bas Gaza filmi oyuncuları kim? İşte Bas Gaza filmi konusu ve oyuncuları

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır…

BAS GAZA FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ana de Armas,

Scott Eastwood,

Gaia Weiss,

Freddie Thorp

Clemens Schick yer alıyor.