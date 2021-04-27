Salako filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Salako konusu ne, oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Salako filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Vizyona girdiğinden bugüne ilgiyle izlenilen yapımda bol kahkaha dolu sahnelere hazır olun. Yönetmenliğini Yeşilçam'ın usta isimlerinden Atıf Yılmaz'ın yaptığı Salako filmi, Kemal Sunal'ın ilk sinema filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Salako konusu ne, oyuncuları kim? Salako filmi nerede çekildi? İşte Salako filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Meral Zeren

İhsan Yüce

Feridun Çölgeçen

Oktar Durukan

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Kestanelik ve Örcüncü köylerinde çekildi.