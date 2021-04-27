Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021yarışmasında elenen İlayda Şeker ile ilgili detaylar yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılıyor.

SURVİVOR İLAYDA KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.