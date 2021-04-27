Survivor Sergen kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sergen Bayar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021yarışmasında elenen Sergen Bayar ile ilgili detaylar yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılıyor.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden girdi. Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu.

Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

Survivor Sergen Bayar, küçüklüğünde içinde bulunduğu durumlardan dolayı çok özgüvensiz, içine kapanık ve hayalet gibi olduğunu söylüyor.

Sonrasında Lise 2'de spora, kitap okumaya, kendini geliştirmeye başladığında çevresindekilerin ilgisinin değiştiğini farketmiş.