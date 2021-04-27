Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021yarışmasında elenen Steven Salam ile ilgili detaylar yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılıyor.

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.