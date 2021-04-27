Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 28.4.2021 01:52 Son Güncelleme: 28.4.2021 01:52

Survivor Steven kimdir? yarışmacısı kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde eleme adayı olan ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak edilen Survivor Steven kimdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor 2021yarışmasında elenen Steven Salam ile ilgili detaylar yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılıyor.

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA