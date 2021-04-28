Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Saygın Soysal hayatı!

Saygın Soysal hayatı ile son günlerin en popüler ünlülerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şu sıralar Maraşlı dizisinde Savaş karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatına dair sorgulamalar artış gösterirken Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ankaralı bir ailenin çocuğu olan Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu. İşte Saygın Soysal hayatı!

SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğdu. İki yaşındayken Bursa'ya taşınan Soysal ailesi ardından Trabzon'a yerleşti. Saygın Soysal, liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu.

2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı.

Oyuncu 2007-2008 yıllarında Asi adlı dizide Aslan rolüne hayat verdi.

Takip eden yıllarda Bu Kalp Seni Unutur mu, Türkan, Al Yazmalım gibi projelerde yer aldı.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Mercan ağa karakterini canlandırdı.

Soysal, 2014 yılında Kara Para Aşk'ta Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

Devam eden senelerde #Çukur, Hakan Muhafız ve Nöbet gibi dizilerde ve Taş, Kaygı, Jin, Yurt, Kosmos gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu şimdilerde ekranların sevilen dizisi #Maraşlı dizisinde Savaş karakterini canlandırmaktadır.

Soysal 2018 yılında Gökçe Uzun ile evlenmiş ancak çift 2020 yılında yollarını ayırmıştır.

SAYGIN SOYSAL ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER



Güz Yangını (Ajans Sahibi) (2005)

Kırık Kanatlar (Çavuş Yunus) (2005)

Hatırla Sevgili (Recep Tayyip Erdoğan) (2006)

Asi (Aslan Kozcuoğlu) (2007)

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (Kürşat Sipahioğlu) (20099

Türkan (Ali) (2010)

Al Yazmalım (Tahir Oğuz) (2011)

Muhteşem Yüzyıl (Mercan ağa) (2013)

Tatar Ramazan (Bulgar Ferit) (2013)

Kara Para Aşk (Metin) Dündar (2014)

46 (Doğan)

Payitaht: Abdülhamid (Theodor Herzl) (2017)

Çukur (Elvis) (2018)

Hakan: Muhafız (Mergen) (2018)

Nöbet (Jandarma Kidemli Yüzbaşı Yiğit Akan) (2019)

Maraşlı (Savaş) (2021)

Tiksinti (Kamil) (2007)

Kosmos (İmza Karşıtı Genç) (2009)

Yurt (2011)

Jin (Çavuş) (2012)