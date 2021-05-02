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Giriş Tarihi: 2.5.2021 23:38 Son Güncelleme: 2.5.2021 23:38

2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir?

2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir?

CEVAP:
A - İnsanlar (Cevap)
B - Develer
C - Aslanlar
D - Filler

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