Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: 2016'da ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 6 saniyeden fazla bir ortalamayla en uzun süre esneyen hangisidir?

CEVAP:

A - İnsanlar (Cevap)

B - Develer

C - Aslanlar

D - Filler