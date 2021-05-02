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Haberler Medya Haberleri 7 Days to Die Sistem Gereksinimleri - 8 Days to Die Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?
Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:48 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:56

7 Sistem Gereksinimleri - 8 Days to Die Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

7 Days to Die Sistem Gereksinimleri - 8 Days to Die Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Bilgisayar oyunları arasında oldukça meşhur olanlardan birisi zombi oyunlarıdır. Zombi oyunlarından kaliteli olan bir tanesi de 7 oyunudur. Bu oyunun içerisinde birçok ayrıntı vardır. Bundan dolayı çok eğlenceli bir oyundur. 7 Days to Die oyunu dikkat edilmesi gereken pek çok unsur vardır. Bu unsurlar arasında en mühimi ise sistem gereksinimleridir. 7 Days to Die oyununu oynamak için sistem gereksinimlerine dikkat edilmelidir. Peki bu denli önemli olan 7 Days to Die sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Çok sevilen zombi oyunlarından birisi 7 Days to Die oyunudur. Bu oyunda madencilik, tarım, mağaralar ve maden ocakları gibi birçok ayrıntı vardır. Oyununun bağımlılık yapan bir yapısı vardır. 7 Days to Die indirmeden önce sistem gereksinimleri araştırılmalıdır. Oyunun hangi bilgisayara uyumlu olduğunu anlamak için sistem gereksinimleri ile PC donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır. Peki 7 Days to Die PC donanım özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

7 Days to Die Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının kendine özel sistem gereksinimleri vardır. Aynı şekilde bilgisayarların da kendine özel donanım özellikleri vardır. Bunlar birbirine uyuşmadığında oyun indirilemez. Ya da indirilse de sıkıntılı bir şekilde çalışır. 7 Days to Die oyununun sistem gereksinimleri zor gereksinimler olmadığı için çoğu bilgisayarda çalışır. Yine de 7 Days to Die Sistem Gereksinimleri PC ile uyuştuğunda oyun indirilmelidir.

7 Days to Die PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunları çok fazla insana hitap etmektedir. İnsanlar bu oyunlara bağımlı bir şekilde yaşamaktadırlar. 7 Days to Die oyunu da bağımlılık yapan oyunlardan birisidir. Bu oyun zombi içerikli bir oyundur. 7 Days to Die oyununu oynamadan önce sistem gereksinimleri araştırılmalıdır. Sistem gereksinimleri oyunun bilgisayardan istedikleri özelliklerdir. 7 Days to Die oyunu için gereken PC donanım özellikleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 7
  • İşlemci: 3.0 GHz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2 GB
  • DirectX: Sürüm 10
  • Gerekli Alan: 3 GB

7 Days to Die Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının genellikle sistem gereksinimleri ikiye ayrılır. Bunlar minimum ve maximum sistem gereksinimleridir. Minimum sistem gereksinimleri oyunun oynanması için yeterlidir. 7 Days to Die minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win XP
  • İşlemci: 2.4 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 512 MB
  • DirectX: Sürüm 10
  • Gerekli Alan: 3 GB

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7 Days to Die Sistem Gereksinimleri - 8 Days to Die Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?
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