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Giriş Tarihi: 2.5.2021 14:06

filmi konusu ne? B Planı filmi oyuncuları kimler?

B Planı filmi konusu ne? B Planı filmi oyuncuları kimler?

Komedi türünün başarılı örneklerinden bir tanesi olan filmi bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Konusu ve oyuncuları ile bir hayli dikkat çeken film, 2010 yılında vizyona girdi ve beyaz perdede kendine yer bulduğu dönemde gişede iyi bir hasılat elde etti. B Planı filminin oyuncu kadrosunda Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin gibi isimler yer alıyor. Peki, B Planı filmi konusu nedir? B Planı filmi oyuncuları kim?

2010 yapımı B Planı filmi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Alan Poul otururken başrolleri Jennifer Lopez ve Alex O-Loghlin paylaşıyor.

B PLANI FİLMİ KONUSU NE?

Kadınlarının çoğunun naif rüyası: İşler sarpa sardığında bir koca bulmak ve hemen akabinde "annelik" duygusu. Zoe da uzun zamandır beyhude bekleyişine bir son vermek istemektedir; doğru adam ve tam zamanında bir çocuk! Kararı kesindir; O artık anne olmak istemektedir.

Stan ile tanışan Zoe için o güçlü bir baba figürüdür. İlişkileri ilerledikçe, Zoe ve Stan iyi anlaştıklarını görürler. Baba adayını bu defa gerçekten bulduğunu duyumsayan Zoe ortada büyük bir sorun görmektedir; Zoe hamiledir ve bu durumu Stan'den saklamaya kararlıdr. Babasız da çocuk büyütebileceğini düşünen Zoe sır saklama konusunda pek yetenekli değildir.

B PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Michaela Watkins

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B Planı filmi konusu ne? B Planı filmi oyuncuları kimler?
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