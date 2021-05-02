B Planı filmi konusu ne? B Planı filmi oyuncuları kimler?

2010 yapımı B Planı filmi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Alan Poul otururken başrolleri Jennifer Lopez ve Alex O-Loghlin paylaşıyor.

B PLANI FİLMİ KONUSU NE?

Kadınlarının çoğunun naif rüyası: İşler sarpa sardığında bir koca bulmak ve hemen akabinde "annelik" duygusu. Zoe da uzun zamandır beyhude bekleyişine bir son vermek istemektedir; doğru adam ve tam zamanında bir çocuk! Kararı kesindir; O artık anne olmak istemektedir.

Stan ile tanışan Zoe için o güçlü bir baba figürüdür. İlişkileri ilerledikçe, Zoe ve Stan iyi anlaştıklarını görürler. Baba adayını bu defa gerçekten bulduğunu duyumsayan Zoe ortada büyük bir sorun görmektedir; Zoe hamiledir ve bu durumu Stan'den saklamaya kararlıdr. Babasız da çocuk büyütebileceğini düşünen Zoe sır saklama konusunda pek yetenekli değildir.

B PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Michaela Watkins