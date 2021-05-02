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Giriş Tarihi: 2.5.2021 22:44 Son Güncelleme: 2.5.2021 22:44

Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır?

Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır?

A - Su aygırı (Cevap)
B - Köpek balığı
C - Aslan
D - Tembel hayvan

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Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır?
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