Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır?



A - Su aygırı (Cevap)

B - Köpek balığı

C - Aslan

D - Tembel hayvan