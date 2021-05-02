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Haberler Medya Haberleri Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?
Giriş Tarihi: 2.5.2021 22:44 Son Güncelleme: 2.5.2021 22:44

Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?

Cüneyt Arkın Yalnız Adam adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?

CEVAP:
B - Şırıngadaki hava boşluğundan

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Cüneyt Arkın "Yalnız Adam" adlı filmde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?
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