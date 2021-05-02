Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri - Dead by Daylight Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?
Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:26 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:35

Dead by - Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri - Dead by Daylight Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

korku konulu bilgisayar oyunlarından birisidir. Bu oyunda bir oyucu vahşi katil rolünü üstlenir. Diğer dört oyuncu ise o katilden kaçarak hayatta kalma savaşı verir. Oldukça sevilen Dead by Daylight oyunu birçok oyuncuya sahiptir. Ve hâlâ yeni oyuncularla da buluşmaktadır. Peki bu denli sevilen bu oyunun sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar...

Her oyunda olduğu gibi Dead by Daylight oyununda da en çok araştırılan konulardan birisi sistem gereksinimleridir. Her oyunun belli sistem gereksinimleri vardır. Sistem gereksinimleri oyunu indirebilmek ve düzgün bir şekilde oynayabilmek için önemlidir. Dört kurban ve katilden oluşan Dead by Daylight oyununun da gerekli sistem gereksinimleri elbette vardır. Peki bu sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Dead by Daylight Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarını oynayan kişiler sistem gereksinimleri ile ilgili az çok bilgi sahibidirler. Sistem gereksinimleri bilgisayar oyununa başlamadan önce kontrol edilmesi gereken en önemli şeydir. Bilgisayar oyunlarının istedikleri bazı gereksinimler vardır. Ve her bilgisayar oyununun sistem gereksinimleri farklıdır. Bu gereksinimler bilgisayarın PC donanım özellikleri ile uyuşmak zorundadır. Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri bu oyunun en güzel şekilde oynanabilmesi için gereklidir.

Dead by Daylight PC Donanım Özellikleri

Dead by Daylight oyunu bilgisayar üzerinden oynanan toplu bir oyundur. Bu oyundaki amaç 4 kişinin 1 katilden kaçmasıdır. Oldukça sevilen bu korku oyununun oyuncusu da çok fazladır. Yeni oyuncular ya da oynamaya başlayacak kişilerin merak ettikleri mevzulardan birisi de bu oyunun istediği PC donanım özellikleridir. Her oyunun olduğu gibi Dead by Daylight oyununun da sistem gereksinimleri vardır. Dead by Daylight PC Donanım özellikleri ise şöyledir:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8.1 64 bit
  • İşlemci: Intel core i3 – 4170 ya da AMD FX-8300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: DX 11 uyumlu GeForce 760
  • DirectX: 11
  • Depolama: 25 GB

Dead by Daylight Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının bilgisayarlardan istedikleri bazı özellikler vardır. Bu özellikler eğer istedikleri ile uyuşmazsa oyunlar inmez ya da düzgün bir şekilde çalışmaz. Dead by Daylight oyununu indirebilmek için sadece minimum sistem gereksinimleri karşılansa yeterlidir. Dead by Daylight minimum sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8.1 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i3-4170
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 460 1GB
  • DirectX: sürüm 11
  • Depolama: 25 GB
7 Days to Die Sistem Gereksinimleri Nelerdir? 7 Days to Die Oynamak İçin Minimum Sistem Gereksinimleri Among Us Sistem Gereksinimleri - Among Us Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir? Apex Sistem Gereksinimleri - Apex Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir? Cities: Skylines Sistem Gereksinimleri Nelerdir? Cities: Skylines Oynamak İçin Minimum Sistem Gereksinimleri CS GO Sistem Gereksinimleri - CS GO Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri - Dead by Daylight Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA