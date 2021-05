Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri - Dead by Daylight Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Her oyunda olduğu gibi Dead by Daylight oyununda da en çok araştırılan konulardan birisi sistem gereksinimleridir. Her oyunun belli sistem gereksinimleri vardır. Sistem gereksinimleri oyunu indirebilmek ve düzgün bir şekilde oynayabilmek için önemlidir. Dört kurban ve katilden oluşan Dead by Daylight oyununun da gerekli sistem gereksinimleri elbette vardır. Peki bu sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Dead by Daylight Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarını oynayan kişiler sistem gereksinimleri ile ilgili az çok bilgi sahibidirler. Sistem gereksinimleri bilgisayar oyununa başlamadan önce kontrol edilmesi gereken en önemli şeydir. Bilgisayar oyunlarının istedikleri bazı gereksinimler vardır. Ve her bilgisayar oyununun sistem gereksinimleri farklıdır. Bu gereksinimler bilgisayarın PC donanım özellikleri ile uyuşmak zorundadır. Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri bu oyunun en güzel şekilde oynanabilmesi için gereklidir.

Dead by Daylight PC Donanım Özellikleri

Dead by Daylight oyunu bilgisayar üzerinden oynanan toplu bir oyundur. Bu oyundaki amaç 4 kişinin 1 katilden kaçmasıdır. Oldukça sevilen bu korku oyununun oyuncusu da çok fazladır. Yeni oyuncular ya da oynamaya başlayacak kişilerin merak ettikleri mevzulardan birisi de bu oyunun istediği PC donanım özellikleridir. Her oyunun olduğu gibi Dead by Daylight oyununun da sistem gereksinimleri vardır. Dead by Daylight PC Donanım özellikleri ise şöyledir:

İşletim Sistemi: Win 7, 8.1 64 bit

İşlemci: Intel core i3 – 4170 ya da AMD FX-8300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: DX 11 uyumlu GeForce 760

DirectX: 11

Depolama: 25 GB

Dead by Daylight Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının bilgisayarlardan istedikleri bazı özellikler vardır. Bu özellikler eğer istedikleri ile uyuşmazsa oyunlar inmez ya da düzgün bir şekilde çalışmaz. Dead by Daylight oyununu indirebilmek için sadece minimum sistem gereksinimleri karşılansa yeterlidir. Dead by Daylight minimum sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Win 7, 8.1 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-4170

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 460 1GB

DirectX: sürüm 11

Depolama: 25 GB

