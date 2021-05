Destiny 2 Sistem Gereksinimleri - Destiny 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Birkaç yıl önce piyasaya sürülmüş olan Destiny 2 oyunu günümüzde de hâlâ sevilerek oynanmaktadır. Her geçen gün yeni oyuncularla buluşan bu oyunun satın alınmadan önce sistem gereksinimlerine bakmakta fayda vardır. Kişi parasının boşa gitmesini istemiyorsa hem sistem gereksinimlerine hem de kendi bilgisayarının donanım özelliklerine bakmalıdır. Peki Destiny 2 pc donanım özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

DESTİNY 2 GEREKSİNİMLERİ

Destiny 2 tıpkı diğer bilgisayar oyunları gibi bazı sistem gereksinimlerine sahiptir. Bu sistem gereksinimlerine oyunu edinmeden önce bakılmalıdır. Çünkü oyunu aldıktan sonra sistem gereksinimleri PC ile uyuşmazsa oyun oynanmaz ve para da boşa gitmiş olur. Sistem gereksinimleri aslında PC donanım özellikleri ile aynı anlamdadır. Oyunun oynanabilmesi için bu gereksinimler çok önemlidir. Destiny 2 Sistem Gereksinimleri diğer oyunlara göre daha yüksektir.

DESTİNY 2 PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

Destiny 2 oyunu satın alacak kişilerin ilk yapmaları gereken şey oyunun sistem gereksinimlerine bakmalarıdır. Destiny 2 oyunu oldukça büyük bir depolama alanına sahip olacaktır. Bundan dolayı da sistem gereksinimlerine bakmak önemlidir. Destiny 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri vardı. Onlar ise şu şekildedir:

DESTİNY 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hangi bilgisayar oyunu oynanacak olursa olsun ilk bakılan şey sistem gereksinimleri olmalıdır. İnsanlar ellerindeki PC ile oyun oynamak istiyorsa o PC özelliklerine göre oyun edinmelilerdir. Destiny 2 oynayacak kişiler de aynısını yapmalıdır. Destiny 2 minimum sistem özellikleriyle uyuşan bir PC ile bu oyun oynanabilir. Destiny 2 minimum PC özellikleri ise şunlardır:

Dead by Daylight Sistem Gereksinimleri - Dead by Daylight Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

CS GO Sistem Gereksinimleri - CS GO Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Among Us Sistem Gereksinimleri - Among Us Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?