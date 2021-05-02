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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:46 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:55

Don't Sistem Gereksinimleri - Don't Starve Together Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?

Don't Starve Together Sistem Gereksinimleri - Don't Starve Together Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?

Pek çok bilgisayar oyunu çeşitleri vardır. Bu çeşitler arasında en meşhur olanlar ise hayatta kalma oyunlarıdır. Hayatta kalma oyunları herkes tarafından sevilmektedir. Don't birçok düşmana karşı savaşmayı gerektiren bir oyundur. Dünya üzerinde en sevilen bilgisayar oyunlarından birisidir. Bu oyun yüksek zorluk seviyesi ve kalıcı ölüm uygulamasına sahip olmasına rağmen çok olumlu dönüşler almaktadır. Peki Don't Starve Together sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Hayatta kalma oyunları arasında adını en çok duyuranlardan birisi Don't Starve Together dır. Bu oyunun içeriğinde pek çok ayrıntı vardır. Bundan dolayı da insanlar tarafından çok sevilmektedir. Don't Starve Together oyununu oynayan kişiler önerdiği için bu oyunun şimdi bile yeni oyuncularla buluştuğu bir gerçektir. Don't Starve Together oyununa yeni başlayan kişilerin sistem gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Çünkü oyun indirirken bu çok önemli bir unsurdur. Peki Don't Starve Together oynamak için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Don't Starve Together Gereksinimleri

Her bilgisayar oyununda sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri oyunu hangi bilgisayarın kaldırabileceğini gösterir. Bazı oyunların sistem gereksinimleri oldukça zor olduğu için bunu araştırmadan oyunu yüklemeye çalışmak doğru değildir. Don't Starve Together oyunun sistem gereksinimleri zor olmasa da yüklemeden evvel araştırma yapılmalıdır. Don't Starve Together Sistem Gereksinimleri araştırılınca oyun hangi bilgisayara yüklenecekse o bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Karşılaştırılınca birbirlerine uymuşlarsa oyun yüklenmelidir.

Don't Starve Together PC Donanım Özellikleri

Don't Starve Together bilgisayarda oynanan tek kişilik bir oyundur. Bu yüzden bu oyunun oynanabileceği bilgisayarı bulmak önemlidir. Don't Starve Together sistem gereksinimlerine uygun bilgisayarı bulmak için bilgisayarın donanım özelliklerine bakmak gereklidir. Eğer uygunlarsa oyun indirilmelidir. Don't Starve Together PC donanım özellikleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win XP
  • İşlemcş: Core 2 Duo E4400 2.0 GHz
  • Ekran Kartı: GeForce GT 340
  • RAM: 2 GB
  • DirectC: 9
  • HDD: 500 MB

Don't Starve Together Minimum Sistem Gereksinimleri

Neredeyse tüm PC oyunlarında iki çeşit sistem gereksinimi bulunur. Bunlar önerilen ve minimum sistem gereksinimleridir. Oyunun yüklenmesi için minimum yeterlidir. Don't Starve Together oyununda da iki çeşit gereksinim bulunmaktadır. Minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win XP 32
  • İşlemci: Pentium 4 1.8 GHz
  • Ekran Kartı: GeForce 210
  • RAM: 1 GB
  • DirectX: DX 9
  • HDD: 500 MB
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Don't Starve Together Sistem Gereksinimleri - Don't Starve Together Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?
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