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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:11 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:20

2 Sistem Gereksinimleri - Dota 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Dota 2 Sistem Gereksinimleri - Dota 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

2 oyunu dünyanın her yerinde adını duyurmuş oldukça ünlü bir oyundur. Çevrimiçi oynana bu oyun tamamıyla ücretsizdir. Bu oyun diğer pek çok bilgisayar oyunu gibi bir savaş oyunudur. DOTA 2 oyuncuları ya da oynamaya başlayacak kişileri ilgilendiren şey ise DOTA 2 sistem gereksinimleridir. DOTA 2 sistem gereksinimlerinin önemi, her oyunun sistem gereksinimlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Peki DOTA 2 sistem gereksinimleri neleridir? Ayrıntılarıyla bu yazıda...

Sevilen savaş oyunlarından olan DOTA 2 sistem gereksinimleri bakımından son zamanlarda çok araştırılmaya başlanmıştır. Oyuna yeni başlayacak kişilerin PC donanım özellikleri ile DOTA 2 sistem gereksinimlerinin uyumlu olması oyunu daha iyi kalitede oynayabilmek için önemli olduğundan bu denli araştırılması normaldir. Peki DOTA 2 oynamak için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

DOTA 2 GEREKSİNİMLERİ

Her PC oyunun kendine ait sistem gereksinimleri varır. Bunlar oyunun PC ye indirilebilmesi ve oyunun sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için oldukça önemlidir. Bundan dolayı da çok araştırılmaktadır. DOTA 2 oynamak isteyen kişilerin PC donanım özellikleri ile DOTA 2 sistem gereksinimlerinin uyumlu olması gerekir. Eğer bu uyum sağlanamazsa oyun keyif verici bir şekilde oynanamaz ya da hiç indirilemez.

DOTA 2 PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

DOTA 2 oyuncularının en dikkat ettikleri şeylerden birisi PC donanım özellikleridir. Bu özellikler DOTA 2 sistem gereksinimlerine uymadığı takdirde oyun indirilemez ya da oynatılamaz. DOTA 2 oynamaya başlayacak kişiler eğer bilgisayar edineceklerse bu blgisayarı DOTA 2 sistem gereksinimlerine göre seçmelilerdir. DOTA 2 PC donanım özellikleri için önerilen ise şu şekildedir:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
  • İşlemci: i5 650
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 128 Bit 2 GB
  • DirectX: Sürüm 9.0 c
  • Depolama: 15 GB
  • Ses Kartı: DirectX Compatible

DOTA 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

DOTA 2 oyunu oynayan ya da oynamaya başlayan kişilerin ilk araştırdıkları konu DOTA 2 minimum sistem gereksinimleridir. Çünkü minimum sistem gereksinimleri oyunun oynanabilmesi için geçerlidir. DOTA 2 oynamak isteyen kişilerin bu gereksinimleri dikkate alması gereklidir. DOTA 2 oynamak için gereken minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Dual Core From Intel or AMD at 2.8 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600 / 9600GT, ATI / AMD Radeon HD2600 / 3600
  • DirectX: Sürüm 9.0 c
  • Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX Compatible
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