Dünyanın en pahalı telefonları: Dünyanın en iyi ve pahalı cep telefonları sıralaması ve fiyatları

Son zamanlarda telefon zamlarının ardından İPhone X 256 GB piyasadaki en pahalı telefonlar arasında. Aşağıdaki yazımızda Dünyanın en pahalı telefonları: Dünyanın en iyi ve pahalı telefonları fiyatları genel başlığımızın altında diğer başlıkları inceleyeceğiz.

Dünyanın En Pahalı Telefonları

Diamond Crypto, dünyanın en pahalı telefonları arasında yerini bulmuş durumda. Diamond Crypto'nun en bilindik özelliği güvenlik konusunda üst seviyede olması ve muhteşem pırlantalara sahip olması. Eğer güvenlik konusuna önem veriyorsanız bu telefon sizin için oldukça doğru bir seçim olacaktır. Diamond Crypto, Windows CE işletim sistemine sahiptir. Aynı zamanda Motorola MX21 işlemci ile destekleniyor.

VIPN Black Diamond, diğer telefon modellerine göre daha farklı. Bu cihazın fiyatı 300.000 dolar. En pahalı telefon ünvanına sahip bu modeli kimin kullandığı bilinmiyor. Yalnız dünya üzerinde bu modelden sadece 5 adet var. Bu fiyatın asıl sebebi, tasarımı ve göz alıcı pırlanta detayları.

Champagne Diamonds, farklı malzeme kullanımı ve tasarımı nedeniyle yüksek bir fiyatta piyasaya sürülüyor. Bu telefon 57.000 dolar gibi bir fiyata sahip. Bu cihaz 18 ayar Rose Gold kasaya sahip. Üzerinde 395 tane beyaz ve konyak elmas var. Telefonda Android işletim sistemi mevcut. En önemlisi ise kriptolu değil.

The Goldvish Le Million, 7.700 dolarlık bir fiyat ile işlem görüyor.. Bu telefon tamamen el yapımı cihaz olma özelliğine sahip. Deri ve değerli metallerden oluşan görüntüsü ile büyülüyor. 5.5 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca, çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. Bunun yanı sıra, Qualcomm Snapdragon işlemci ve Android işletim sistemine sahip.

The Goldvish Eclipse- Magic Onyx Alligator, 8.000 dolardan piyasada yerini alıyor. Le Million gibi Qualcomm Snapdragon işlemci ve Android işletim sistemine sahip. Telefonun tasarımında siyah timsah derisi tercih edilmiş. Bu nedenle fiyatı yüksek.

Sirin Solarin, güvenliğin önemli olduğunu düşünenler için eşsiz bir telefon. Eski bir android sürümü olan Lollipop ile gelen bu telefon farklı özelliklere sahip. Cihazın fiyatı ise 13.000 dolar.

Huawei Mate 10 modeli oldukça dikkat çekiyor. Huawei aynı telefonun Porsche Design modelini piyasaya sundu. Bu model 2.600 dolardan piyasada işlem görüyor. Diamond Black deri kılıf ile birlikte alıcılarıyla buluşuyor.

Huawei'nin alt markası olan Honor'un Note 10 Rolls Royce Edition akıllı telefonu 2.000 dolardan piyasaya sürülüyor.

Oppo'nun Find X Lamborghini Edition modeli Oppo Find X ile aynı özelliklere sahip. 2.400 dolar gibi bir fiyata sahip.

Tonino Lamborghini Alpha One şık bir tasarıma sahip. Bu telefon 2.500 dolar. Lüks görüntüsü ve deri görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Yalnız donanım tarafında istediğinizi bulamayabilirsiniz. Qualcomm Snapdragon 820 işlemciye sahip. Bu telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza mevcut.

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Dünyanın En İyi Telefonu

Buna net bir cevap vermek oldukça zor. Kişinin ihtiyacını ne kadar karşılayabildiği önemli bir husustur. Ama yine de geçen yılın hem en iyi telefonlarına hem de pahalı telefonlar ve en pahalı telefon fiyatları listesine bir göz atalım.

Samsung Galaxy S10 Plus, rakibi Iphone'dan çok daha farklı bir görünüme sahip. Delikli Infinity-O ekran tasarımında kusurlar olabilir ama ekran alanını artırmak için çok uygun.

Huawei P30 Pro, 6,47 inç ekrana sahip. Güçlü kamerasıyla ön planda olmayı başarıyor. Ekran çözünürlüğü çok yüksek değil ama her yönüyle iyileştirilmiş bir telefon.

OnePlus 7T Pro, tasarımıyla ve teknik özellikleriyle en iyi telefonlardan biri. Açılır kamera ve 6,67 inçlik müthiş bir ekran mevut.

Samsung Galaxy Note 10, 6,3 inç Super Amoled ekrana sahip. Note 10'a göre daha makul boyutlara sahip. Aynı zamanda fiyatı da oldukça uygun.

Apple Iphone 11 Pro, büyük pil, A13 yonga seti, İOS 13'le gelen güç geliştirme ile en gelişmiş Iphone özelliğine sahip. Tek şarjla bütün gün idare edebilirsiniz. OLED ekran ve üçlü kameraya da sahip.

Google Pixel 4 XL, 6,3 inç ekran, iki arka kamera, yüzle kilit açma işlevi ile alıcıların dikkatini çekiyor. Kamera konusunda hayal kırıklığı yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz.

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