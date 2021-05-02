Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir?

CEVAP:

A - Orhan Veli Kanık (Cevap)

B - Ahmet Muhip Dıranas

C - Cahit Sıtkı Tarancı

D - Melih Cevdet Anday