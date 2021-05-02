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Giriş Tarihi: 2.5.2021 23:18 Son Güncelleme: 2.5.2021 23:19

"Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir?

Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor dizelerinden oluşan Böcekler adlı şiirin şairi kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir?sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: "Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir?

CEVAP:
A - Orhan Veli Kanık (Cevap)
B - Ahmet Muhip Dıranas
C - Cahit Sıtkı Tarancı
D - Melih Cevdet Anday

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"Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor" dizelerinden oluşan "Böcekler" adlı şiirin şairi kimdir?
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