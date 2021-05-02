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Giriş Tarihi: 2.5.2021 10:25 Son Güncelleme: 2.5.2021 10:33

2 Sistem Gereksinimleri - Euro Truck Simulator 2 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri - Euro Truck Simulator 2 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

2012 yılında piyasaya sürülen 2 oyunu dünya üzerinde çok fazla oynanan oyunlardan birisidir. Ülkemizde de çok meşhur olan bu oyun uzun yolculuk ve tır seven kişilerin daha fazla ilgisini çekmektedir.  Euro Truck Simulator 2 oynamak isteyen kişilerin bilmeleri gereken bazı özellikleri vardır. Bu oyunu yeni oynamaya başlayacak kişilerin sistem gereksinimlerini öğrenmeleri gereklidir. Peki Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Temelde sürücülük oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ülkemizde çok sevilen bir oyundur. Euro Truck Simulator 2 oyunu ücretli olsa da sürücülük oyununu seven oyuncular bu paraya değdiğini düşünmekteler. Hem tek kişi hem de toplu olarak oynanan bir oyundur. Bu oyuna yeni başlayan kişilerin oyunun sistem gereksinimleri öğrenmeleri gereklidir. Peki Euro Truck Simulator 2 oynamak için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Euro Truck Simulator 2 Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının bilgisayarlardan istedikleri bazı özellikler vardır. Oyunu indirebilmek için bu özellikler araştırılmalıdır. Bilgisayardaki donanım özellikleri oyunun sistem gereksinimleriyle karşılaştırılmalıdır. Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri bu oyunu satın almadan önce araştırılmalıdır. Çünkü oyunun yükleneceği bilgisayar bu oyunu kaldıramayabilir. Bu yüzden öncesinde kontrol edilmesi gereklidir. Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri araştırıldıktan sonra PC donanım özellikleri ile uyuşuyorsa oyun indirilebilir.

Euro Truck Simulator 2 PC Donanım Özellikleri

Her bilgisayarın donanım özellikleri vardır. Her oyunun da kendine ait sistem gereksinimleri vardır. Bunlar oyunların indirilebilmesi için önemlidir. Euro Truck Simulator 2 oyununun kendine ait sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler, oyunun bilgisayardan istediği donanım özellikleridir. Euro Truck Simulator 2 oyunun istediği özellikler zor özellikler değildir. Oyunun çok daha iyi bir şekilde oynanabilmesi için önerilen PC donanım özellikleri şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8
  • İşlemci: Dual Cope CPU 3.0 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • HDD: 10 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: 10

Euro Truck Simulator 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Euro Truck Simulator 2 en sevilen bilgisayar oyunlarındandır. Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır. Bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen herkes sistem gereksinimlerini ve önemini bilir. Euro Truck Simulator 2 oyununda hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri vardır. Minimum sistem gereksinimleri oyunun indirilip oynanabilmesi için yeterlidir. Euro Truck Simulator 2 minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win XP, Vista, 7, 8
  • İşlemci: 2.4 GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • HDD: 4 GB
  • DirectX: 10
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Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri - Euro Truck Simulator 2 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?
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