Europa Universalis 4 Sistem Gereksinimleri - Europa Universalis 4 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?

1444 ila 1821 yılları arasında geçen Europa Universalis IV oyunu dünya üzerinde pek çok ülkede sevilen bir oyundur. Bu oyunda bir devletin denetimi ele alınır ve ardından gelişen olaylara göre oyun idare edilir. Europa Universalis IV uzun bir süredir piyasada olan oyundur. Birçok oyuncuya sahip Europa Universalis IV gün geçtikçe yeni oyuncularla da buluşmaktadır. Yeni başlayan kişilerin bu oyunun sistem gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Peki Europa Universalis IV oynamak için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Europa Universalis IV Gereksinimleri

Europa Universalis IV oyununun tıpkı diğer oyunlar gibi kendisine özel sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler oyun bilgisayara yüklenmeden önce araştırılmalıdır. Çünkü sistem gereksinimleri o oyunun hangi bilgisayar için uygun olduğunu gösterir. Europa Universalis IV Sistem Gereksinimleri o kadar zor bulunan gereksinimler değildir. Bundan dolayı birçok bilgisayar Europa Universalis IV oyununu kaldırır. Ancak yine de bilgisayarın donanım özellikleri ile bu gereksinimlerin karşılaştırılması tavsiye edilir.

Europa Universalis IV PC Donanım Özellikleri

Strateji oyunlarından olan Europa Universalis IV oyununu bilgisayara yüklemek isteyen kişilerin ilk olarak ellerindeki bilgisayarın donanım özelliklerini bilmeleri gerekir. Eğer bu özellikler oyunun istediği sistem gereksinimlerine uygun olursa oyun yüklenmelidir. Aksi takdirde birçok sorun yaşanabilir. Europa Universalis IV oyunun PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8

İşlemci: Intel Pentium 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

DirectX: 9.0c

Depolama: 2 GB

Europa Universalis IV Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri aslında PC donanım özellikleri ile aynı anlamdadır. Bu oyunlarda iki çeşit sistem gereksinimi bulunur. Bunlar minimum ve önerilen sistem gereksinimleridir. Europa Universalis IV minimum sistem gereksinimleri oyunun indilip oynanması için yeterlidir. Europa Universalis IV minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8

İşlemci: Intel Pentium 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

DirectX: 9.0c

Depolama: 2 GB

CS GO Sistem Gereksinimleri - CS GO Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri - Euro Truck Simulator 2 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Don't Starve Together Sistem Gereksinimleri - Don't Starve Together Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?

Destiny 2 Sistem Gereksinimleri - Destiny 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?