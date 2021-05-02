Factorio Sistem Gereksinimleri - Factorio Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Factorio hem tek hem de çoklu modda oynanan bir oyundur. Bu oyunda birçok görev vardır. Bu görevlerin yapıldığı bir oyundur. Factorio çok fazla oyuncuya sahip olsa da hâlâ yeni oyuncularla buluşan bir oyundur. Factorio yeni oynamaya başlayacakların bu oyunun sistem gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Çünkü sistem gereksinimleri bilinmeden satın alınırsa ve oyun bilgisayarın kaldıramayacağı bir oyun olursa ödenen para boşa gitmiş olur. Peki Factorio PC donanım özellikleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Factorio Gereksinimleri

Factorio oyunu da diğer oyunlar gibi sitem gereksinimleri olan bir oyundur. Bilgisayar oyunlarının en önemli unsuru bu sistem gereksinimleridir. Eğer sistem gereksinimlerine bakılmayarak bir oyun yüklenirse oyunu bilgisayar kaldıramayabilir. Bilgisayarların belirli donanım özellikleri vardır. Bu özellikleri aşan oyunlar indirilirse bilgisayarlar bunu kaldıramaz. Bu yüzden önceden araştırılmalıdır. Factorio Sistem Gereksinimleri araştırıldıktan sonra oyunun indirileceği bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer birbirlerine uyarlarsa oyun satın alınabilir.

Factorio PC Donanım Özellikleri

Bilgisayarlar, bilgisayar oyunları oynayanlar için çok önemlidir. Bilgisayarlarına kaldıramayacakları uygulama yüklemekten kaçınırlar. Bilgisayar oyunlarının belirli sistem gereksinimleri vardır. Bunlar bilgisayarın donanım özelliklerine göre bakılır ve karşılaştırılır. Eğer birbirleriyle uyumlularsa oyun indirilebilir. Çünkü uyumlu oldukların bilgisayar oyunu açar ve bir sorun yaşanmaz. Factorio oyunu için önerilen PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10

İşlemci: 3 GHz

Bellek: 8 GB RAM

DirectX: 11

Depolama: 3 GB

Factorio Minimum Sistem Gereksinimleri

Factorio fabrikaların kurulduğu bir oyundur. Bu oyunun oyuncu sayısı çok fazladır. Arkadaş gruplarının çoklu mod ile oynayabileceği bir oyun olduğu için çok sevilmektedir. Factorio oynayacak kişiler ilk önce sistem gereksinimlerine bakmalıdır. Sistem gereksinimleri oyunun hangi bilgisayara yüklenebileceğini göstermektedir. Sistem gereksinimleri ile PC donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır. Eğer uyumlu değillerse oyunu yüklemek denenmemelidir. Factorio yüklemek için minimum gereksinimleri taşımak bile yeterlidir. Factorio minimum gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10

İşlemci: 3 GHz

Bellek: 4 GB RAM

DirectX: 11

Depolama: 3 GB

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