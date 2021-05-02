Fallout 4 Sistem Gereksinimleri - Fallout 4 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Fallout 4 içerisinde 50 adet silah çeşidi bulunduran bir oyundur. Oyuncular tarafından çok sevilen bir oyundur. Oyun dünya üzerinde en fazla oynanan bilgisayar oyunlarından birisidir. Bu oyunu oynamaya başlayan kişilerin oyun sistem gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Çünkü sistem gereksinimleri oyunların hangi bilgisayarlara yüklenebileceğini anlamak için lazımdır. Peki Fallout 4 oynayabilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Fallout 4 Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri her oyunda vardır. Ve her oyunun sistem gereksinimleri kendisine özeldir. Sistem gereksinimleri bir oyunu indirmeden evvel öğrenilmesi gereken ilk şeylerden birisidir. Fallout 4 oyununun da kendisine özel sistem gereksinimleri vardır. Fallout 4 Sistem Gereksinimleri o kadar zor gereksinimler değildir. Bundan dolayı çoğu bilgisayara uyum sağlar. Ancak yine de yüklemeden önce sistem gereksinimleri ve PC donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır.

Fallout 4 PC Donanım Özellikleri

Fallout 4 bilgisayar üzerinde oynanan oyunlardandır. Bu yüzden bu oyunun oynanacağı bilgisayarın özellikleri çok önemlidir. Fallout 4 Oynanacak bilgisayarın donanım özellikleri ile Fallout 4 sistem gereksinimlerinin birbiriyle uyuşması gereklidir. Aksi takdirde oyun yüklenemez ya da yüklendiğinde çeşitli sıkıntılar çıkarır. Fallout 4 oyunun oynanabilmesi için gerekli olan sistem gereksinimlerini karşılayacak bilgisayarın donanım özellikleri şöyle olmalıdır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz

Bellek: 8 GB RAM

HDD: 30 GB

Fallout 4 Minimum Sistem Özellikleri

Bilgisayar oyunlarının genellikle iki çeşit sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bunlar minimum ve önerilen sistem gereksinimleridir. Oyunun indirilebilmesi için sadece minimum sistem gereksinimlerini karşılaması yeterlidir. Önerilen sistem gereksinimleri oyunun daha rahat oynanabilmesi için gereklidir ancak bazen önerilen sistem gereksinimleri yüksek olabilir. Bu durumda da minimum sistem gereksinimlerine bakılır. Fallout 4 oyununun da iki çeşit sistem gereksinimi vardır. Fallout 4 minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core i5-2300 2.8 GHz

Bellek: 8 GB RAM

HDD: 30 GB

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