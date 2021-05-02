FIFA 2020 Sistem Gereksinimleri - FIFA 2020 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Dünya üzerinde en çok oynanmış olan ve Hâlâ oynanıyor olan FIFA serisinden FIFA 2020 için sistem gereksinimleri hakkında pek çok araştırma yapılmaktadır. Her oyun için farklı sistem gereksinimleri gerektiği için FIFA 2020 oynamak isteyen kişilerin de bunu araştırmaları oldukça normaldir. En sevilen futbol oyunlarından olan FIFA 2020 için minimum sistem gereksinimleri bu yazıda...

FIFA 2020 GEREKSİNİMLERİ

Bilgisayar oyunları için gerekli sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler ise her oyunda değişmektedir. Sistem gereksinimleri oyunların sorunsuz çalışabilmesi için gereklidir ve bu yüzden de çok önem verilmektedir. FIFA 2020 oynayabilmek için gerekli olan sistem gereksinimleri eğer eksik ya da yetersiz kalırsa oyuncular oyundan keyif alamayabilirler. Bundan dolayı bilgisayar alırken oyuna göre seçim yapılmalıdır.

FIFA 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 2020 oynayacak kişilerin en önem verdikleri şeylerden birisi aldıkları bilgisayarların sistem gereksinimleridir. Çünkü FIFA 2020 iyi bir sistem gereksinimi isteyen oyundur. FIFA 2020 oyunu için gereken minimum ve maximum sistem gereksinimleri ise yazının ilerleyen kısımlarında detayıyla birlikte verilmiştir.

FIFA 2020 PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

PC Donanım özellikleri oyun edinmeden evvel bakılması gereken bir şeydir. Ya da oyun için PC alınırken dikkat edilmesi gereken şeylerdir. PC Donanım özellikleri her oyun için uygun olmayacağından oyunu indirmeden evvel bunlar kontrol edilmelidir. FIFA 2020 için PC donanım özellikleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7, 8.1, 10

İşlemci: AMD FX 8150 ya da Intel i5 – 3550

RAM: 8 GB

Grafik Kartı: AMD Radeon R9 270X ya da Nvidia GTX 670

DirextX: 11.0

Depolama: 50 GB

FIFA 2020 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 2020 oyunu oynamak isteyenlerin ilk araştırdığı şey bu oyun için sistem gereksinimlerinin nasıl olduğudur. Çünkü her oyunun kendine ait sistem gereksinimleri vardır. Sistem gereksinimlerinin araştırılma sebebi kişinin bilgisayarının FIFA 2020 için uygun olup olmadığını anlamasıdır. FIFA 2020 için minimum sistem gereksinimleri ise şöyledir:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7, 8.1, 10

İşlemci: AMD Phenom II X 4 965 ya da Intel i3 – 2100

RAM: 8 GB

Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7850 ya da Nvidia GTX 660

DirectX: 11.0

Depolama: 50 GB

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