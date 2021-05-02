Fortnite Sistem Gereksinimleri - Fornite Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

vFortnite bir bölgeyi yeniden inşa edebilmek için savaşılan bir hayatta kalma oyunudur. Bu oyunda kişiler kendilerine sığınabilecekleri yapılar inşa etmelilerdir. Fortnite oyuncuları bu oyunu indirmeden ya da bu oyunu oynamak için bilgisayar almadan önce sistem gereksinimlerini araştırmalılardır. Peki Fortnite PC donanım özellikleri nelerdir? Tüm detaylar bu yazıda...

Fortnite Gereksinimleri

Oyun oynamadan evvel oyun için gerekli olan sistem gereksinimleri araştırılır. Sistem gereksinimlerinin oyuna uygun olması çok önemlidir. Çünkü bilgisayar oyunlarında birçok aksaklık çıkabilir. Bu aksaklıkların yaşanmaması için ise sistem gereksinimleri dikkate alınmalıdır.

Fortnite Sistem Gereksinimleri

Fortnite oyunu dünyada en fazla oyunlardan birisidir. Bu oyun için gerekli bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bunlar halk arasında bilgisayar özellikleri olarak da bilinir. Sistem gereksinimleri eğer Fortnite oyunu için yeterli değilse bu oyunda çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Özellikle FPS arttırma sorunları sistem gereksinimleri azlığından kaynaklanır. Fortnite için gerekli olan sistem gereksinimleri ise şöyledir:

Ekran Kartı: NVIDIA Ge Force GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

İşlemci: Core i5 7300U 3.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Fortnite PC Donanım Özellikleri

Her PC de farklı donanım özellikleri bulunur. Donanım özellikleri de oynanacak olan oyunlar için önemli faktörlerdir. Her oyun için gerekli başka sistem gereksinimleri bulunur. Fortnite oyunu hem PC hem de mobilde oynanan bir oyundur. Fortnite PC için gerekli donanım özellikleri ise şu şekildedir:

İşlemci Core i5 2.8GHz

RAM: 8 GB RAM

Depolama Alanı: 16 GB Boş Alan

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660/ AMD Radeon HD 7870 or equivalent video card with dedicated memory of 2GB or higher vRAM

İşletim Sistemi: Vindows 7, 8

DirectX: Sürüm 11

Fortnite Minimum Sistem Gereksinimleri

Fortnite oynamaya başlayacak olan kişilerin ilk araştırmalarından birisi minimum sistem gereksinimleridir. Oyuna uygun sistem gereksinimleri ise her oyunda farklı olduğu gibi Fortnite oyununda da farklıdır. Bu gereksinimler şöyledir:

İşlemci: Core i3 2.4 GHz

Ram: 4 Gb Ram

Depolama Alanı: 16 GB boş alan

Ekran Kartı: Intel HD 4000 (integrated grapics)

İşletim Sistemi: Windows 7,8

DirectX: Sürüm 11

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