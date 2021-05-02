Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri - Forza Horizon 4 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Forza Horizon 4 bilgisayar oyunu tutkunlarının çok sevdiği oyunlardan birisidir. Özellikle hız tutkunu kişiler tarafından sevilerek oynanan bir oyundur. Bu oyunu oynayacak kişilerin en merak ettikleri şeyler PC Donanım Özellikleridir. Bu yazımızda Forza Horizon 4 oynayabilmek için gerekli olan tüm sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Forza Horizon Gereksinimleri

Forza Horizon 4 oyunu hız oyunlarını seven kişiler için birebirdir. Oldukça sevilen ve her geçen gün yeni oyunculara sahip olan bu oyun ücretsiz bir oyundur. Forza Horizon 4 oyuncularının dikkat etmesi gereken unsurlardan birisi oyunun gereksinimleridir. Oyun oynarken hiç sıkıntı yaşamadan keyifli bir oyun sürmek isteniyorsa bu oyuna uyumlu bir sistem gereksinimleri gereklidir. Sistem gereksinimleri oyuna uyduğu takdirde oyuncular bu oyundan tat alabilirler.

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri

Forza Horizon oyuncular genellikle hız tutkunu kişilerdir. Forza Horizon 4 oyununun oynamak için elbette diğer oyunlarda olduğu gibi bazı gerekli sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimlerinden birisi minimum gereksinimlerken diğeri de önerilen gereksinimlerdir. Elbette önerilen gereksinimlere sahip bilgisayarlarda oyun oynamak daha iyidir ancak minimum sistem gereksinimleri de oyunu oynamak için yeterlidir.

Forza Horizon 4 PC Donanım Özellikleri

Forza Horizon oynamak isteyen kişilerin en önem verdikleri konulardan birisi PC donanım özellikleridir. PC üzerinden oynanan oyunlar keyif verdiği için PC satın alanlar bile vardır. Forz Horizon oynamak için özellikle PC alınmasa da Forza Horizon 4 oyunu için belirli donanım özellikleri vardır. Bu özellikler şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 10

Mimari: x64

Klavye: Tümleşik Klavye

Fare: Tümleşik Fare

DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek: 12 GB

Video Belleği: 4 GB

İşlemci: Intel i7-3820 3.6GHz

Grafikler: NVidia GTX 970 ya da NVidia GTX 1060 3 GB or AMK R9 290X ya da RX 470

Forza Horizon 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

Forza Horizon içerisinde binlerce araba çeşidi sunan bir hız oyunudur. Bu oyunu oynayacak kişiler için öğrenmeleri gereken ilk şey sistem gereksinimleridir. Forza Horizon oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 15063.0 veya daha üstü

Mimari: x64

Klavye: Tümleşik Klavye

Fare: Tümleşik Fare

DirectX: DirectX 12 API, Donanım Özellik Seviyesi 11

Bellek: 8 GB

Video Belleği: 2 GB

İşlemci: Intel i3-4170 3.7 GHz

Grafikler: NVidia 650TI

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