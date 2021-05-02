Garry's Mod Sistem Gereksinimleri - Garry's Mod Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Garry's Mod bilgisayar oyunlarından birisidir. Oldukça sevilen bu bilgisayar oyununun gerektirdiği sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler oyunun düzgün çalışabilmesi ve yüklenebilmesi için önemlidir. Sistem gereksinimleri aslında PC donanım özellikleri ile aynıdır. Bunlar birbiriyle uyumlu olmazsa oyun indirilemez. Peki Garry's Mod oynayabilmek için minimum sistem özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Garry's Mod Gereksinimleri

Bilgisayar oyunları ile ilgilenen kişiler her oyunun kendine ait sistem gereksinimleri olduğunu bilir. Bu gereksinimler oyun indirilmeden önce ilk araştırılması gerekenlerden birisidir. Sistem gereksinimleri oyunların indirilebilmesi için önemlidir. Oyunların sistem gereksinimleri ile oyunun yükleneceği bilgisayarın donanım özellikleri eşleşmelidir. Aksi takdirde oyun yüklenemez ya da yüklense de birçok sorun çıkarır. Garry's Mod Sistem Gereksinimleri hem minimum hem de maximum gereksinimlerdir. Bu gereksinimlerden yazının devamında bahsedilmiştir.

Garry's Mod PC Donanım Özellikleri

Garry's Mod oyunu bilgisayar ile oynanan bir oyundur. Bundan dolayı bu oyun indirilmeden önce sistem gereksinimleri gibi indirileceği bilgisayarın donanım özellikleri de bilinmelidir. Bu özellikler önceden bilinirse her oyunun sistem gereksinimlerine bakılarak oyunun bilgisayara uygun olup olmadığı belirlenebilir. Garry's Mod oyunu için önerilen PC donanım özellikleri vardır. Bu özellikler oyunun daha rahat oynanabilmesi içindir. Garry's Mod PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 8.1, 10

İşlemci: 2.5 GHz İşlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB ayrılmış VRAM veya daha iyisi

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Garry's Mod Minimum Sistem Gereksinimleri

Garry's Mod insanlar tarafından çok sevilen ve uzun süredir oynanan bir bilgisayar oyunudur. Oldukça meşhur olmuş bu oyun hakkında en çok araştırılan şey ise minimum sistem gereksinimleridir. Çünkü sistem gereksinimleri bazen bilgisayarın donanım özellikleri ile tam uyuşamayabilir. Bu durumlarda sadece minimum gereksinimlerle uyuşan donanım özellikleri yeterlidir. Garry's Mod minimum sistem özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win XP, VİSTA

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB Ayrılmış VRAM veya daha iyisi

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

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