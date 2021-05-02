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Giriş Tarihi: 2.5.2021 21:50 Son Güncelleme: 2.5.2021 22:02

Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür?

Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür?

CEVAP:
A - Sumatra
B - Grönland
C - Madagaskar
D - Sri Lanka (CEVAP)

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Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür?
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