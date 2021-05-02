Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Hangi ada, yüz ölçümü olarak diğer üçünden daha küçüktür?

CEVAP:

A - Sumatra

B - Grönland

C - Madagaskar

D - Sri Lanka (CEVAP)