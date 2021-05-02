Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:

CEVAP:

A - Geometri

B - Jimnastik

C - Fransızca (CEVAP)

D - Resim