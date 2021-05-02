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Giriş Tarihi: 2.5.2021 22:14 Son Güncelleme: 2.5.2021 22:50

Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir?

Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:

CEVAP:
A - Geometri
B - Jimnastik
C - Fransızca (CEVAP)
D - Resim

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Hangisi, Manastır Askeri İdadisinde ikinci sınıf derslerinin hepsinden tam not alan Mustafa Kemal'in sadece birer puan eksik aldığı dersten biridir?
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