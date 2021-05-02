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Giriş Tarihi: 2.5.2021 10:17 Son Güncelleme: 2.5.2021 10:26

Hearts of Iron 4 Sistem Gereksinimleri - Hearsts of Iron 4 Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Hearts of Iron 4 Sistem Gereksinimleri - Hearsts of Iron 4 Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Savaş temalı bilgisayar oyunlarından birisi de oyunudur. Bu oyundaki amaç İkinci Dünya Savaşında bir ulusun komutasına geçerek yönetmektir. Oyuncuların çok sevdikleri oyunlardan birisidir. Çok sevilen bu savaş oyununun çok fazla oyuncusu vardır ve yeni oyuncular da edinmeye devam etmektedir. Hearts of Iron IV oynamaya yeni başlayan kişilerin ilk araştırmaları gereken şey ise Hearts of Iron IV sistem gereksinimleridir. Peki Hearts of Iron IV sistem gereksinimleri nelerdir? İşte Tüm Detaylar...

Savaş alanında geçen Hearts of Iron IV oyunu pek çok insanın beğenisini almış bir oyundur. 2. Dünya Savaşı sırasında geçen teması savaş oyunu seven kişiler tarafından çok beğenilmektedir. Oyuncuların bu oyun hakkında bilmesi gereken önemli bazı unsurlar vardır. Hearts of Iron IV oyununa yeni başlayacakların sistem gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Eğer sistem gereksinimlerini bilmezlerse bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Peki Hearts of Iron IV sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Hearts of Iron IV Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır. Bu oyuncular tarafından bilinir. Sistem gereksinimleri aslında donanım özellikleri ile aynı anlamdadır. Her bilgisayarın belirli donanım özellikleri vardır. Bu donanım özellikleri sistem gereksinimleri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer birbirlerine uyumlu olurlarsa oyun indirilmelidir. Hearts of Iron IV Sistem Gereksinimleri zor gereksinimler değildir. Neredeyse her bilgisayara uyumlu gereksinimlerdir.

Hearts of Iron IV PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunları ile arası olan kişiler bilgisayarlarının donanım özelliklerini bilmedirler. Çünkü donanım özelliklerine göre oyunları edinebilirler. Çünkü her oyun her bilgisayar için uygun değildir. Bazı oyunları bilgisayarlar kaldıramaz. Bu yüzden indirmeden önce oyunun sistem gereksinimlerini bilgisayarın karşılayıp karşılamadığına bakılmalıdır. Hearts of Iron IV oyununun istediği donanım özellikleri önceden araştırılmalıdır. Hearts of Iron IV için önerilen PC Donanım özellikleri şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 7
  • İşlemci: Intel core i5 750 2.66 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • DrectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 2 GB

Hearts of Iron IV Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının minimum ve maximum sistem özellikleri vardır. Bu özellikler oyunun bilgisayara uyup uymayacağını anlamak için önemlidir. Hearts of Iron IV Oyununun oynanabilmesi için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. Bunlar ise şöyledir:

  • İşletim Sistemi: Win 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • DirectX: Sürüm 9.0
  • Depolama: 2 GB
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