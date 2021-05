Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri - Horizon Zero Dawn Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Horizon Zero Dawn dünya üzerinde en sevilen oyunlardan birisidir. Ücretli bir oyundur ancak oyunu satın alınan kişilerin ücretine değdiğini söyledikleri bir oyundur. Bu oyunda en sevilen şey içeriğindeki aksiyondur. Aksiyon severlerin çok beğendiği Horizon Zero Dawn oyununun sistem gereksinimleri çok önemlidir. Peki Horizon Zero Dawn oynamak için sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Horizon Zero Dawn Gereksinimleri

Oyunların sistem gereksinimleri en fazla araştırılan konulardır. Çünkü sistem gereksinimleri oyunu almadan önce ilk bakılması gereken unsurdur. Horizon Zero Dawn oyununun sistem gereksinimleri oyununun yükleneceği bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri Bilgisayarın donanım özellikleri ile uyuşursa oyun alınmalıdır. Aksi takdirde kişinin oyuna verdiği para boşa gidecek ve oyunu oynayamayacaktır. Sistem gereksinimleri ile oyunun ineceği bilgisayarın donanım özellikleri karşılaştırılmadan oyun satın almak mantılı bir hareket değildir.

Horizon Zero Dawn PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunları adından da anlaşılacağı üzere bilgisayar ile oynanır. Bundan dolayı bilgisayar oyunu oynayan kişiler bilgisayarlarına çok dikkat ederler. Bilgisayarların belli donanım özellikleri vardır. Oyun alacak ya da yükleyecek kişiler ellerindeki bilgisayarların donanım özelliklerine göre bakarak hangi oyun uygunsa onu yüklemelilerdir. Oyunların bilgisayara uygun olmadığını ise sistem gereksinimleri ile PC donanım özelliklerini karşılayarak bilirler. Horizon Zero Dawn PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10 63 bit

İşlemci: Intel Core i7-5770 3.5 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB

DirectX: Sürüm 12

Horizon Zero Dawn Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının çoğu sadece minimum sistem gereksinimleri karşılandığında bile yüklenebilir. Horizon Zero Dawn oyunu da minimum sistem gereksinimleri karşılandığı müddetçe yüklenebilen oyunlardan birisidir. Minimum sistem gereksinimleri karşılandığı takdirde oyunlar gayet rahat bir şekilde oynanabilir. Horizon Zero Dawn oyununu oynayabilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB

DirectX: Sürüm 12

Cities: Skylines Sistem Gereksinimleri - Cities: Skylines Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Apex Sistem Gereksinimleri - Apex Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Among Us Sistem Gereksinimleri - Among Us Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

7 Days to Die Sistem Gereksinimleri - 8 Days to Die Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?