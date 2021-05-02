Kaç Mbps'ye kadar internet hizmeti alırım? Fiber İnternet altyapı sorgulaması nasıl yapılır?

İnternet hızı denince akla fiber internet gelmektedir. Ülkemizde ise bununla ilgili altyapı hizmetleri sürdürülmektedir. Fiber internet ADSL'den hızlı bir internet olmasından dolayı da altyapının uygun olması halinde öncelikli tercih fiber internet olmaktadır. Fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtına bakacağız. İşte altyapı sorgulama ile ilgili tüm detaylar...

FİBER İNTERNET ALTYAPI SORGULAMA

Fiber internet günden güne ülkemizde yayılmasıyla birlikte tercih edilen internet arasındadır. Altyapı nedeni ile de fiber internet uygunluğu için çalışmalar devam etmektedir. Eğer sizler de fiber internet kullanıcısı olmak istiyorsanız altyapı sorgulaması yapmalısınız. TTNET, Superonline, Vodafone, TurkNet'ten sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

VODAFONE ALTYAPI SORGULAMA

https://www.vodafone.com.tr/evde-internet/home linkine giriş yaparak kullanmış olduğunuz telefon numarasını giriniz. Bu yolu izleyerek alt yapı sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamayı gerçekleştirmenizin ardından çıkan sonuca göre eğer binada fiber internet altyapısı varsa kendinize uygun olan bir tarifeyi seçerek fiber internet başvurusunda bulunabilirsiniz.

TURKNET FİBER ALTYAPI SORGULAMA

https://turk.net/internet-hiz-altyapi-sorgulama/ linke girişinizi sağlayarak açılan sayfada cep telefon numaranızı girmeniz istenecektir. Karşınıza bu durumda iki seçenek çıkacaktır biri "telefon numarası ile altyapı sorgulama" diğeri de "adres bilgileri ile altyapı sorgulama" isteğinize göre seçimlerinizi yapabilirsiniz.

SUPERONLİNE FİBER ALTYAPI SORGULAMA

Superonline yöntemini kullanarak altyapı sorgulama işleminizi yapmak istiyorsanız https://www.superonline.net/internet/fiber linkine tıklayarak bu kısımdan il ilçe ve mahalle seçeneklerini seçerek sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TTNET FİBER ALTYAPI SORGULAMA

Altyapı sorgulama işleminizi TTNET fiber ile yapmak istiyorsanız https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/internet/sayfalar/kapsama-haritasi.aspx linkine tıklayarak il, ilçe, cadde, sokak seçeneklerini girerek fiber altyapı sorgulama işlemlerinizi eksiksiz olarak gerçekleştirme imkanına sahipsiniz.

Kaç Mbps'ye kadar internet hizmeti alırım?

Hızlı internet isteyenler fiber internet kabloların altyapısı ile 1000 mbps'e kadar internet hizmeti satın alabilirler.