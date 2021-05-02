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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:47 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:56

Monster Hunter: World Sistem Gereksinimleri - Monster Hunter: World Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?

Monster Hunter: World Sistem Gereksinimleri - Monster Hunter: World Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?

Bilgisayar oyunu oynayan insanların oldukça sevdiği oyunlardan birisi de Monster Hunter: World oyunudur. Bu oyun birkaç yıl evvel piyasaya sürülmüştür. Oyundaki amaç oyun içerisindeki birbirinden farklı birçok canavarı avlamaktır. Tek başına oynanabildiği gibi arkadaş gruplarıyla da oynanabilen bir oyundur. Bu oyuna başlayacak kişilerin ilk olarak sistem gereksinimlerini araştırmaları gereklidir. Peki Monster Hunter: World sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Monster Hunter: World oyunu tıpkı diğer bilgisayar oyunları gibi bazı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymaktadır. Sistem gereksinimleri, oyunun indirilebilmesi için gereklidir. Sistem gereksinimleri oyunun bilgisayar donanım özellikleri ile uygun olup olmadığını anlamak için oyunu indirmeden önce kontrol edilmesi gereken bir unsurdur. Peki Monster Hunter: World oyunu için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Monster Hunter: World Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır. Bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen kişiler bir oyunu indirmeden evvel oyunun sistem gereksinimlerini kontrol ederler. Çünkü sistem gereksinimleri bilgisayarın özellikleri ile uyumlu olmak zorundadır. Aksi takdirde oyun indirilemez. Monster Hunter: World Sistem Gereksinimleri bu oyunun indirilmesinden önce araştırılmalıdır. Araştırıldığında PC donanım özellikleri ile uyuştuğu görülürse oyun indirilebilir ve rahatça oynanır.

Monster Hunter: World PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunlarını indirebilmek için ilk araştırılan konu oyunun sistem gereksinimleri ve sahip olunan PC nin donanım özellikleridir. Bu ikisi unsurun birbirine uyması gereklidir. Eğer birbirine uymasa oyun indirilemez. İndirilse de oyun esnasında pek çok sıkıntı çıkar. Monster Hunter: World oyunun istediği. PC donanım özellikleri ise şöyledir:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8, 8.1, 10
  • İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: nvidia GeForce GTX 1060
  • DirectX: 11
  • Alan: 48 GB

Monster Hunter: World Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının bazı gereksinimlere ihtiyaç duyduklarını bilmeyen bilgisayar oyuncusu yoktur. Oyunların indirilebilmesi için bu sistem gereksinimlerini iyi bilmek çok önemlidir. Monster Hunter: World oyununun da gerekli sistem gereksinimleri vardır. Bu oyunu indirebilmek için sadece minimum sistem gereksinimleri karşılansa bile yeterlidir. Monster Hunter: World oyununun daha rahat oynanması için bir üst paragraftaki sistem gereksinimleri daha güzeldir ancak oyunu indirmek için minimum sistem gereksinimleri de yeterlidir. Monster Hunter: World minimum sistem gereksinimleri şöyledir:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8, 8.1, 10
  • İşlemci: Intel Core i5-4460
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760
  • DirectX: 11
  • Alan: 48 GB
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Monster Hunter: World Sistem Gereksinimleri - Monster Hunter: World Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi Nedir?
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