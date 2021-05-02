Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri NBA 2K20 Sistem Gereksinimleri - NBA 2K20 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?
Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:23 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:32

2K20 Sistem Gereksinimleri - NBA 2K20 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

NBA 2K20 Sistem Gereksinimleri - NBA 2K20 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Bilgisayar oyunu ve basketbol severlerin çok beğendiği bir oyun olan 2K20 oyunu pek çok oyuncuya sahiptir. Ve aynı zamanda birçok oyuncuya da sahip olmaya devam ediyor. Bu oyundaki amaç sanal bir şekilde basketbol oynayabilmek. Oyunun sevenleri çok olduğu için meşhur bir oyunudur. NBA 2K20 oynamaya yeni başlayacakların en çok paylaştıkları şeyler ise sistem gereksinimleridir. Sistem gereksinimleri oyunu yüklemeden önce araştırılması gereken bir unsurdur. Peki sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Oldukça ünlü NBA 2K20 oyunu çok fazla oyuncuya sahiptir. Bir ücret karşılığında satın alınan bu oyunu satın almadan önce sistem gereksinimleri ve oyunun yükleneceği bilgisayarın donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır. Bunlar birbiri ile eşleşmezse oyun satın alınmamalıdır. Çünkü her bilgisayar her oyunu kaldıramaz. Bu yüzden önceden araştırmakta fayda vardır. Peki NBA 2K20PC donanım özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

NBA 2K20 Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri oyunları indirmeden önce ilk bakılması gereken şeydir. Çünkü sistem gereksinimleri bir oyunun bir bilgisayardan hangi özellikleri istediğini belirtir. Bu özellikler bilgisayarda yoksa bilgisayar bu oyunu kaldıramaz. NBA 2K20 için de aynısı geçerlidir. NBA 2K20 Sistem Gereksinimleri oyunun indirileceği bilgisayar ile uyum içerisinde olmalıdır.

NBA 2K20 PC Donanım Özellikleri

NBA 2K20 oyunu bir bilgisayar oyunudur. Bu oyunun amacı basketbol oynamaktır. Oldukça meşhur olan NBA 2K20 oyunu bilgisayarda oynandığı için sistem gereksinimlerine dikkat edilmelidir. NBA 2K20 sistem gereksinimleri bu oyunun indirileceği bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırıldıktan sonra eğer birbirleriyle uyumlularsa satın alınmalıdır. NBA 2K20 oynayabilmek için önerilen PC donanım özellikleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8.1, 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-4430 3Ghz /AMD FX- 8370
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2 GB Radeon
  • DirectX: 11
  • Depolama: 80 GB

NBA 2K20 Minimum Sistem Gereksinimleri

NBA 2K20 internet üzerinden oynanan bir basketbol oyunudur. Bu oyun ücretli olsa da verildiği paraya değdiği düşünülerek çok fazla satın alınmaktadır. Oyunu satın almadan önce sistem gereksinimlerine dikkat edilmelidir. Sistem gereksinimleri hem minimum hem de önerilen olarak ikiye ayrılmaktadır. Minimum sistem özellikleri oyunun indirilmesi ve oynanabilmesi için yeterlidir. NBA 2K20 minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8, 8.1, 10
  • İşlemci: Intel Core i3-5302.93 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 450
  • DirectX: 11
  • Depolama: 80 GB
Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri Nelerdir? Horizon Zero Dawn Oynamak İçin Minimum Sistem Gereksinimleri LOL - Leauge of Legends Gereksinimleri Nelerdir? LOL - Leauge of Legends Oynamak İçin Minimum Sistem Gereksinimleri tk1 Monster Hunter: World Sistem Gereksinimleri Nelerdir? Monster Hunter: World Oynamak İçin Minimum Sistem Gereksinimleri

ARKADAŞINA GÖNDER
NBA 2K20 Sistem Gereksinimleri - NBA 2K20 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA