Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir?
Giriş Tarihi: 2.5.2021 23:41 Son Güncelleme: 2.5.2021 23:41

Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir?

Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir?

CEVAP:

C - 15 (Cevap)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA