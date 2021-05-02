Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Ortalama bir koşum atının depara kalkıp maksimum hızdayken ulaştığı güç yaklaşık kaç beygir gücüne eşittir?

CEVAP:



C - 15 (Cevap)