Path of Exile Sistem Gereksinimleri - Path of Exile Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Oldukça detaylı olan bilgisayar oyunlarından birisi kesinlikler Path of Exile oyunudur. Bu oyun pek çok oyuncu tarafından sevilerek oynanan bir oyundur. Ücretsiz olmasına rağmen oldukça kaliteli bir oyundur. Bu oyuna yeni başlayacak kişilerin sistem gereksinimleri konusunda araştırma yapmaları çok önemlidir. Peki Path of Exile oynamak için gereken minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Path of Exile Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının kendine özel gereksinimleri vardır. Bu gereksinimleri oyun indirilmeden önce öğrenilmelidir. Çünkü sistem gereksinimleri o oyunun hangi bilgisayara uygun olduğunu gösterir. Bunu kontrol etmeden oyun yüklenirse çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların çıkmaması için öncesinden kontrol etmek gereklidir. Path of Exile Sistem Gereksinimleri oyunun yüklenmek istendiği bilgisayarın donanım özellikleri uyuşursa oyun indirilmelidir.

Path of Exile PC Donanım Özellikleri

Path of Exile bilgisayarda oynanan ir oyundur. Bu oyun çok fazla oyuncuya sahip olan oyunlardan birisidir. Oldukça sevilen Path of Exile oyunu hakkında en çok araştırılan konulardan birisi oynanacağı PC nin özellikleridir. Path of Exile oynayabilmek için PC donanım özellikleri ile oyunun sistem gereksinimlerinin uyuşması çok önemlidir. Path of Exile PC Donanım özellikleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi : 64 bit Win 7, 8, 10

İşlemci: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da ATI Radeon

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730

Ekran Kartı RAM: 4 GB

HDD: 20 GB

Path of Exile Minimum Sistem Gereksinimleri

Path of Exile oldukça sevilen bir oyundur. Bu oyunu oynamaya başlayacak kişiler ilk olarak sistem gereksinimlerini araştırırlar. Bu oyunun sistem gereksinimleri neredeyse her bilgisayarla uyuşur. Aslında sadece minimum gereksinimler uyuşsa yeterlidir. Minimum gereksinimler ise şunlardır:

İşletim Sistemi: 64 bit Win 7, 8, 10

İşlemci: x86 compatible 2.6 GHz veya daha iyisi

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da ATI RADEON

Ekran Kartı RAM: 2 GB

HDD: 20 GB

