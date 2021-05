PAYDAY 2 Sistem Gereksinimleri - PAYDAY 2 Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Sayılayamayacak kadar fazla bilgisayar oyunları vardır. Bu oyunlar da pek çok konudadır. En sevilen bilgisayar oyunlarından birisi de soygun temalı oyunlardır. Soygun temalı oyunlar arasında adını duyurmuş olan PAYDAY 2 oyunu birçok oyuncuya sahiptir. Ve yeni oyuncular edinmeye de devam etmektedir. Peki PAYDAY 2 oyununu oynayabilmek için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm detaylar bu yazıda...

PAYDAY 2 Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri, bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen kişileri yakından ilgilendirmektedir. Bilgisayar oyunlarının yüklenmesinde etkili olan bir unsurdur. Oyunlar yüklenmeden evvel sistem gereksinimlerine bakılmalıdır. Çünkü her oyunun sistem gereksinimleri farklıdır. Bu yüzden her oyun her PC için uygun değildir. Oyun indirmeden önce PC donanım özellikleri ile PAYDAY 2 Sistem Gereksinimleri karşılaştırılmalı ve eğer birbirlerine uygunlarsa indirilmelidir.

PAYDAY 2 PC Donanım Özellikleri

Bilgisayara yüklenen oyunlarda bilgisayarın donanım özelliklerini bilmek gereklidir. Çünkü her oyunu her bilgisayar kaldıramaz. Bundan dolayı da oyun yüklenmeden önce sistem gereksinimlerine bakılır ve kişinin elinde olan PC donanım özellikleri ile karşılaştırılır. Oldukça ünlü oyunlardan olan PAYDAY 2 için de aynısı geçerlidir. PAYDAY 2 yüklenmeden önce sistem gereksinimlerine bakılmalıdır. PAYDAY 2oynayabilmek için önerilen PC donanım özellikleri ise şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Win XP SP3, Win 7, Vista

İşlemci: 2.3 GHz Intel Quad Core Processor

RAM: 3 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX460 / ATI Radeon HD 5850

Hard Disk 13 GB

DirectX: 9

PAYDAY 2 Minimum Sistem Özellikleri

Bilgisayar oyunları indirilmeden önce sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinmek gereklidir. PAYDAY 2oyunu sorgun temalı meşhur bir bilgisayar oyunudur. Bu oyunu yüklemek isteyen kişi öncelikle oyunun sistem gereksinimlerine bakmalı ve elindeki bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırmalıdır. V oyununun bilgisayara yüklenebilmesi ve oynanabilmesi için minimum sistem gereksinimlerine uyan bir bilgisayar da yeterlidir. PAYDAY 2oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win XP SP3

İşlemci: Intel Duo Core 2 GHz

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2600

Hard Disk: 13 GB

DirectX: 9

NBA 2K20 Sistem Gereksinimleri - NBA 2K20 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

LOL Leauge of Legends Sistem Gereksinimleri - LOL Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri - Horizon Zero Dawn Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Path of Exile Sistem Gereksinimleri - Path of Exile Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?