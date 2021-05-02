PES 2020 Sistem Gereksinimleri - PES 2020 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Futbol oyununun oynandığı PES 2020 her yıl bazı değişiklikler yaşamaktadır. 2020 yılında da önceki sürümlerine göre bazı değişiklikler yaşamıştır. Özellikle gençlerin ve erkeklerin ilgilendiği bu oyun hakkında en çok araştırılan şeylerden birisi de sistem gereksinimleridir. Oyunu en güzel şekilde oynayabilmek için sistem gereksinimlerinin doğru olması önemli bir unsurdur. Peki PES 2020 minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

PES 2020 GEREKSİNİMLERİ

Bilgisayar oyunlarının her birinin sistem gereksinimleri farklıdır. Bu sistem gereksinimleri oyunların daha düzgün oynanabilmesi için önemlidir. Aynı zamanda yetersiz bir sistem gereksinimi oyunun yüklenmesini de zorlayacaktır. Bundan dolayı sistem gereksinimi oldukça önemlidir. Sistem gereksinimlerinin oyun ile uyuşması durumunda kişiler oynadıkları oyundan keyif alabilir. Aksi takdirde oyun oynamak bir işkence haline gelir.

PES 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PES 2020 oyuncularının ihtiyaçları olan bilgisayarın bazı sistem gereksinimlerine sahip olmaları gereklidir. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da sistem gereksinimleri ile oyunun uyumlu olması daha güzel bir oyun oynama avantajı sunar. PES 2020 oyuncuları için hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerden ise alt paragraflarda bahsedilmiştir.

PES 2020 PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

Her bilgisayarın donanım özellikleri farklıdır. Her oyunun istediği donanım özellikleri de farklıdır. Bundan dolayı da kişilerin oyunlarına uygun bilgisayar almaları ya da bilgisayarlarına uygun oyunlar indirmeleri gerekir. PES 2020 oyunu için gereken PC Donanım özellikleri ise şöyledir:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 – 3770 / AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270 X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

PES 2020 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PES 2020 oynayacak olan oyuncuların araştırdıkları konulardan birisi bu oyun için gereken minimum sistem gereksinimleridir. PES 2020 minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB Boş alan

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