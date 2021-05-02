RimWorld Sistem Gereksinimleri - RinWorld Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

En çok oynanan bilgisayar oyunları hiç şüphesiz hayatta kalma oyunlardır. Çok fazla hayatta kalma oyunu olduğu için bunların arasından en kalitesini bulmak gereklidir. RimWorld oyunu kaliteli hayatta kalma oyunlarından birisidir. Bu oyun ücretli olsa da ücretine değer bir oyundur. Çok sevilen RimWorld oyunu hakkında bilinmesi gerekenler vardır. Bu oyunu yeni indirecek kişiler oyunun sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinmelilerdir. Çünkü her oyun her bilgisayarda açılmamaktadır. Peki RimWorld oyununun sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

RimWorld Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır ve bu gereksinimler her oyun için kendine özeldir. Sistem gereksinimlerinde oyunun açılabileceği bilgisayarın donanım özellikleri yer alır. Böylece oyunu satın almadan önce kişiler bilgisayarlarına uygun olup olmadıklarını kontrol ederler. Uygun olmayan kişiler oyunu almaz ve boş yere para harcamış olmazlar. RimWorld Sistem Gereksinimleri öğrenildikten sonra bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer özellikler ve gereksinimler birbirini tamamlıyorsa oyun yüklenebilir ve oynanabilir. RimWorld oyununun sistem gereksinimleri zor gereksinimler değildir. Neredeyse her bilgisayar bu oyunu kaldırabilir.

RimWorld PC Donanım Özellikleri

RimWorld oyunu bilgisayar üzerinde oynanan bir oyundur. Bundan dolayı da oynandığı bilgisayarın donanım özellikleri ile RimWorld sistem gereksinimlerinin uyum içerisinde olması gereklidir. Bilgisayar oyunlarının çoğunda hem önerilen hem de minimum sistem gereksinimleri vardır. Ancak RimWorld oyununda sadece minimum sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu da oyunun yüklenip oynanması için yeterlidir. RimWorld oyunu PC donanım özellikleri bir sonraki paragrafta verilmiştir.

RimWorld Minimum Sistem Gereksinimleri

Oldukça sevilen RimWorld oyununu yeni indiren kişiler bu oyunun sistem gereksinimlerini ve ellerindeki bilgisayarın donanım özelliklerini bilmelilerdir. Bunlar birbiriyle uyumluysa oyunu indirmelilerdir. Dünya üzerinde en fazla oynanan oyunlardan birisi olan RimWorld oyununun minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7

İşlemci: Core 2 Duo

RAM: 3 GB

DirectX: 11 sürüm

Gerekli Alan: 500 MB

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