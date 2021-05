Risk of Rain 2 Sistem Gereksinimleri - Risk of Rain 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Risk of Rain 2 oyunu uzayda geçen bir oyundur. Bu oyundaki amaç ekiple ya da tek başına hayatta kalmaya çalışmaktır. Çok sevilen oyunlardan birisi olan Risk of Rain 2 oyunu hâlâ birçok yeni oyuncuya sahip olmaktadır. Yeni oyuncuların ise ilk araştırmaları gereken konu sistem gereksinimleridir. Risk of Rain 2 oyununun sistem gereksinimleri araştırılmadan bu oyun yüklenmemelidir. Peki Risk of Rain 2 oynamak için gereken sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Risk of Rain 2 Gereksinimleri

Her bilgisayar oyununun sistem gereksinimleri vardır. Bilgisayar oyunu oynayan herkes bunu bilir. Ve her bilgisayar oyununun sistem gereksinimleri birbirinden farklıdır. Sistem gereksinimlerini oyunu indirmeden önce araştırmak gereklidir. Çünkü sistem gereksinimleri oyunun indirileceği PC nin özellikleri ile uyuşmazsa oyun indirilemez. Sistem gereksinimleri aslında PC donanım özellikleri anlamına gelir. Oldukça önemli bir unsurdur. Risk of Rain 2 Sistem Gereksinimleri zor gereksinimler değildir. Hemen hemen her bilgisayara inebilecek bir oyundur.

Risk of Rain 2 PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen kişiler bilgisayarlarının donanım özelliklerini bilmelidirler. Bilgisayarların donanım özellikleri aslında oyunların sistem gereksinimleridir. Oyunların sistem gereksinimlerinde istedikleri şeyler PC donanım özelliklerine bakılarak teyit edilebilir. Oyunun bilgisayara uygun olup olmadığı teyit edildikten sonra da oyun indirilebilir. Risk of Rain 2 PC Donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4670

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 680

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB

Risk of Rain 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Her oyununun kendine özel sistem gereksinimleri vardır. Bunlar oyunun indirilebilmesi ve sorunsuz çalışabilmesi için önemli unsurlardır. Risk of Rain 2 oyununu oynamak için hem minimum hem de maximum sistem özellikleri bulunmaktadır. Oyunun indirilebilmesi için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. Onlar ise şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Win 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-6100

Bellek: 4 GB RAM

EKRAN kARTI: nVİDİA gtx 580

DirectX: 11

Depolama: 4 GB

