Sea of Thieves Sistem Gereksinimleri - Sea of Thieves Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Sea of Thieves oyununda bir grup oyuncu korsan gemisine biner ve dünyayı dolaşmaya başlar. Bu temelde olan Sea of Thieves oyunu birçok maceranın içine girilebilecek bir bilgisayar oyundur. Oyuncuların araştırma yapması gereken ve savaşması gereken Sea of Thieves'te çok güzel görsel efektler de bulunmaktadır. Sea of Thieves oyununu yeni duyan ve oynamak isteyen kişiler işe ilk olarak ellerindeki PC nin oyuna uygun olup olmadığını anlamakla başlamalıdırlar. Peki Sea of Thieves PC Donanım özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Sea of Thieves Gereksinimleri

Bilgisayar oyunları hakkında en fazla araştırılan konulardan birisi sistem gereksinimleridir. Sistem gereksinimleri, oyunu indirmeden önce bilinmesi gereken bir unsurdur. Çünkü sistem gereksinimleri hangi oyunun hangi bilgisayara uygun olduğunu anlayabilmek için vardır. Sea of Thieves Sistem Gereksinimleri bir PC nin donanım gereksinimleri ile karşılaştırılarak bilgisayara uygun mu değil mi anlaşılabilir. Sea of Thieves sistem gereksinimleri araştırılmadan oyun yüklenmek istenirse ve PC de bu oyunu kaldıramazsa birçok sorun ortaya çıkabilir. Hu yüzden ilk olarak sistem gereksinimleri kontrol edilmelidir.

Sea of Thieves PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunları yüklenmeden önce bilgisayarın donanım özelliklerine bakmak gerekir. Çünkü donanım özelliklerine göre o bilgisayarın hangi oyunları kaldırabileceği anlaşılır. Donanım özellikleri ile oyun sistem gereksinimleri karşılaştırılır ve uyumlu olup olmadığı anlaşılır. Sea of Thieves PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10

İşlemci: 3.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 50 GB

Sea of Thieves Minimum Sistem Gereksinimleri

Sea of Thieves oyuncularının oyunu yüklemeden önce sistem gereksinimlerine bakmaları gerekir. Eğer PC donanım özellikleri ile sistem gereksinimleri uyarsa oyun indirilir. Sea of Thieves sistem gereksinimleri ise ikiye ayrılır. Bunlar minimum ve önerilen sistem gereksinimleridir. Sea of Thieves minimum sistem gereksinimleri oyunu yükleyip oynamak için yeterlidir. O gereksinimler şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Win 10

İşlemci: 2.6 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 50 GB

