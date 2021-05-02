Sid Meier's Civilization V Sistem Gereksinimleri - Sid Meier's Civilization V Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Sid Meier's Civilization V oyunu içerisinde bulunan çeşitli kazanma türleri bulunmaktadır. Bunlar; oyun içi araştırmalar, keşifler, diplomatik hamleler, genişlemeler, yönetim, askeri fetihler gibi birçok şeydir. Bu kazanma türleri oyunu daha keyifli bir hale getirdiği için oyun çok fazla kişiye hitap etmektedir. Çok fazla oyuncusu olan ve yeni oyuncularla buluşmaya da devam eden bu oyunun sistem gereksinimlerini bilmek çok önemlidir. Peki Sid Meier's Civilization V oynamak için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Sid Meier's Civilization V Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarıyla ilgili olan kişiler her oyunun kendine ait sistem gereksinimlerine sahip olduklarını bilirler. Bu gereksinimler oyunun hangi bilgisayara indirilebileceğini göstermektedir. Sid Meier's Civilization V Sistem Gereksinimleri araştırılmadan oyun indirilmemelidir. Aksi takdirde oyun ve bilgisayar uyuşmazsa çeşitli sıkıntılar yaşanabilir.

Sid Meier's Civilization V PC Donanım Özellikleri

Sid Meier's Civilization V bilgisayar oyunudur. Bu yüzden bu oyunun oynanacağı bilgisayar ile oyun uyum içerisinde olmalıdır. Her oyun her bilgisayarda oynanamadığı için oyun yüklenmeden önce araştırma yapılmalıdır. Sid Meier's Civilization V sistem gereksinimleri ile bilgisayarın PC donanım özellikleri karşılaştırılmalı, uyuşurlarsa oyun yüklenmelidir. Sid Meier's Civilization V PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win Vista/ 7

İşlemci: 1.8 GHz

RAM: 4 GB

Boş Alan: 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Sid Meier's Civilization V Minimum Sistem Gereksinimleri

En sevilen bilgisayar oyunlarından olan Sid Meier's Civilization V in iki çeşit sistem gereksinimleri vardır. Bunlar önerilen ve minimum sistem gereksinimleridir. Önerilen sistem gereksinimleri oyunun daha rahat ve sorunsuz çalışması için tavsiye edilmektedir ancak oyunun yüklenebilmesi için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. Sid Meier's Civilization V minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win XP/ 7

İşlemci: Dual Core

RAM: 2 GB

Boş Alan: 8 GB

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