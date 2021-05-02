Sid Meier's Civilization VI Sistem Gereksinimleri - Sid Meier's Civilization VI Kaç GB, Minimum PC Donanım Özellikleri Nedir?

Her oyunda olduğu gibi Sid Meier's Civilization VI oyununda da bazı sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler oyun indirilmeden önce kontrol edilmesi gereken unsurlardır. Sid Meier's Civilization VI oyununun gereksinimleri çoğu bilgisayarla uyumlu olsa da indirmeden önce kontrol edilmesinde fayda vardır. Peki Sid Meier's Civilization VI oynamak için gereken minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

Sid Meier's Civilization VI Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri, her oyuna özeldir. Bu gereksinimler oyunların düzgün bir şekilde oynanabilmesi için önemlidir. Hatta sistem gereksinimleri oyunun indirilebilmesi için de önemlidir. Sistem gereksinimleri aslında PC donanım özellikleridir. Oyunun indirileceği bilgisayarın donanım özellikleri ile oyunun sistem özelliklerinin uyuşması gereklidir. Sid Meier's Civilization VI Sistem Gereksinimleri PC donanım özellikleri ile uyuştuğu müddetçe oyun kolayca indirilip keyifli bir şekilde oynanabilir.

Sid Meier's Civilization VI PC Donanım Özellikleri

Bilgisayarların donanım özellikleri oyun indirirken bilinmesi gereklidir. Bu özellikler oyunun sistem gereksinimleri ile karşılaştırılmalı ve ardından eğer uygunsa oyun indirilmelidir. Sistem gereksinimlerinde istenen özellikler eğer PC donanım özelliklerine uymazsa oyun indirilemez. Ya da indirilse de oynanamaz. Sid Meier's Civilization VI oyunu için PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8.1, 10 64 bit

İşlemci: Fourth Generetion Intel Core i5 2.5 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: 2 GB & AMD 7970 veya nVidia 770 veya daha büyük

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB

Sid Meier's Civilization VI Minimum Sistem Özellikleri

Bilgisayar oyunları bilgisayara yüklenmeden önce bazı kontroller yapılmalıdır. Bunlardan birisi de sistem gereksinimleri ile donanım özelliklerinin uyumuna bakmaktır. PC donanım özellikleri eğer oyunu indirecek kişi tarafından bilinirse indireceği oyunların sistem gereksinimlerine bakarak bilgisayarına uygun oyunları hızlıca anlayabilir. Sid Meier's Civilization VI oyunu için gereken hem minimum hem de maximum sistem gereksinimleri vardır. Minimum gereksinimler oyunun oynanabilmesi için yeterlidir. Bu gereksinimler şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 8.1, 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB & AMD 5570

DirectX: 11

Depolama: 12 GB

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